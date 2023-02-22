Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Иногда я думал: «О чем она говорит?». Чорлука – о Смородской

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской.

    «Смородская любила и, думаю, любит футбол. У неe всегда было своe мнение. Иногда я думал: «О чeм она говорит? Это же не так». Но она знала, чего хочет, в открытую доносила свои мысли. Но не было такого, что мне бы прям запало в память», — сказал Чорлука.

    • Хорват был в «Локо» в 2012-2021 годах.
    • С командой он брал РПЛ.
    • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 47
    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
    Канчельскис допустил, что Дзюба еще уедет играть в Европу 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11