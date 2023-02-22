«Иногда я думал: «О чем она говорит?». Чорлука – о Смородской

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской.
«Смородская любила и, думаю, любит футбол. У неe всегда было своe мнение. Иногда я думал: «О чeм она говорит? Это же не так». Но она знала, чего хочет, в открытую доносила свои мысли. Но не было такого, что мне бы прям запало в память», — сказал Чорлука.
- Хорват был в «Локо» в 2012-2021 годах.
- С командой он брал РПЛ.
- При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.
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Источник: «Чемпионат»