Чорлука рассказал о главном разочаровании в «Локомотиве»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал сезон, проведенный в московской команде, который разочаровал его больше остальных.

«Главное разочарование – сезон-2023/14. У нас была топовая команда. В одном ранге с «Зенитом».

ЦСКА, по-моему, был только третьей команде по силам тогда. Но у них был дух победителя.

Так что для меня тот сезон – главная боль», – рассказал Чорлука.

Хорват выступал за «Локо» с 2012 по 2021 год.

Он выиграл с командой 6 трофеев.

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