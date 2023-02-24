Чорлука рассказал о главном разочаровании в «Локомотиве»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал сезон, проведенный в московской команде, который разочаровал его больше остальных.
«Главное разочарование – сезон-2023/14. У нас была топовая команда. В одном ранге с «Зенитом».
ЦСКА, по-моему, был только третьей команде по силам тогда. Но у них был дух победителя.
Так что для меня тот сезон – главная боль», – рассказал Чорлука.
- Хорват выступал за «Локо» с 2012 по 2021 год.
- Он выиграл с командой 6 трофеев.
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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»