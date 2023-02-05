Чорлука: «Локомотив» в кризисе, он бывает у всех команд. Весной команда исправится»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука верит, что весной команда покинет зону переходных матчей РПЛ.

«Пожелаю, чтобы вернули дух победителя, который потеряли в первой части сезона. Кризис бывает у всех команд, сейчас он в «Локомотиве». Но я уверен, что команда исправится во второй части сезона», – сказал хорват.

Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.

С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.

Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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