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    Чорлука: «Локомотив» в кризисе, он бывает у всех команд. Весной команда исправится»

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука верит, что весной команда покинет зону переходных матчей РПЛ.

    «Пожелаю, чтобы вернули дух победителя, который потеряли в первой части сезона. Кризис бывает у всех команд, сейчас он в «Локомотиве». Но я уверен, что команда исправится во второй части сезона», – сказал хорват.

    • Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.
    • С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.
    • Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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