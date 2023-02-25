«Мы любили друг друга». Смородская – о Чорлуке

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова экс-капитана московской команды Ведрана Чорлуки.

Ранее хорват заявил, что Смородская выписала ему самый большой штраф в истории клуба.

«Ведран – хороший игрок. С ним была очень хорошая работа. Мы любили друг друга.

Штраф я ему выписала единственный раз за все время в «Локомотиве» – за самоволку. Больше у него штрафов не было.

Сумма? Честно говоря, я уже не помню», – рассказала Смородская.

Чорлука выступал за «Локо» с 2012 по 2021 год.

Он выиграл с командой 6 трофеев.

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