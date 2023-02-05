Чорлука в день рождения посетил товарищеский матч «Локомотива»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Локомотивом» и армянским «Урарту». Ее принимают ОАЭ.
Встречу в свой день рождения посетил бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Ему исполнилось 37 лет.
Также хорват 22 февраля планирует посетить кубковой матч «Локомотив» – «Спартак».
- Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.
- С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.
- Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
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Источник: телеграм-канал «Локомотива»