«Когда Леше тяжело, он не хочет. Его карьера должна быть лучше». Чорлука – о Миранчуке

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем одноклубнике Алексее Миранчуке.
– Ты застал переход Алексея Миранчука в основу «Локомотива». Каким он был тогда?
– Леша – это талант. Он мне сразу говорил, что хочет уехать из России, попробовать себя в лучших лигах.
Леша не добился того, чего я от него ожидал, его карьера должна быть лучше.
Я видел много молодых игроков, которые были хуже Миранчука, но добившихся большего.
– Например?
– Ловро Майер. Миранчук показывал себя на очень высоком уровне – в Лиге чемпионов, Майер показывал себя в чемпионате Хорватии.
– Майер играет за «Ренн», Миранчук – в «Торино». Чем карьера Майера лучше?
– Майера хотят многие команды, он играет за сборную Хорватии.
– Но Миранчука тоже хотели.
– Кто?
– «Ювентус» после ваших матчей в Лиге чемпионов.
– Почему он тогда туда не перешел?
– Это другой вопрос.
– Миранчук никогда не был главным игроком сборной России – это проблема.
Я сравниваю Миранчука с Ковачичем. Ковачич – топ-игрок. То, как он обыгрывает – это делал и Леша.
Но когда идет единоборство, Ковачич – это Макелеле. Когда Леше тяжело, он не хочет.
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