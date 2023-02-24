«Когда Леше тяжело, он не хочет. Его карьера должна быть лучше». Чорлука – о Миранчуке

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем одноклубнике Алексее Миранчуке.

– Ты застал переход Алексея Миранчука в основу «Локомотива». Каким он был тогда?

– Леша – это талант. Он мне сразу говорил, что хочет уехать из России, попробовать себя в лучших лигах.

Леша не добился того, чего я от него ожидал, его карьера должна быть лучше.

Я видел много молодых игроков, которые были хуже Миранчука, но добившихся большего.

– Например?

– Ловро Майер. Миранчук показывал себя на очень высоком уровне – в Лиге чемпионов, Майер показывал себя в чемпионате Хорватии.

– Майер играет за «Ренн», Миранчук – в «Торино». Чем карьера Майера лучше?

– Майера хотят многие команды, он играет за сборную Хорватии.

– Но Миранчука тоже хотели.

– Кто?

– «Ювентус» после ваших матчей в Лиге чемпионов.

– Почему он тогда туда не перешел?

– Это другой вопрос.

– Миранчук никогда не был главным игроком сборной России – это проблема.

Я сравниваю Миранчука с Ковачичем. Ковачич – топ-игрок. То, как он обыгрывает – это делал и Леша.

Но когда идет единоборство, Ковачич – это Макелеле. Когда Леше тяжело, он не хочет.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!