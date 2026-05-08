Агент прокомментировал предстоящую продажу Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал предстоящую продажу игрока.

«Видел эту новость, которая в прессе появилась. Наверное, она не удивила. Скорее всего «Локомотив» планирует эту продажу, исходя из новости.

Насколько высока вероятность продажи летом – сложно сказать, но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются. Интерес к Алексею есть, но более подробно говорить рановато», – сказал Кузьмичeв.