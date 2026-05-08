Агент прокомментировал предстоящую продажу Батракова

Вчера, 23:17
6

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал предстоящую продажу игрока.

«Видел эту новость, которая в прессе появилась. Наверное, она не удивила. Скорее всего «Локомотив» планирует эту продажу, исходя из новости.

Насколько высока вероятность продажи летом – сложно сказать, но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются. Интерес к Алексею есть, но более подробно говорить рановато», – сказал Кузьмичeв.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».

«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
Сычев составил топ-5 лучших футболистов РПЛ
Новая информация о переговорах «ПСЖ» и «Локомотива» по Батракову
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (6)
рылы
1778272607
проблема заключается в том, что в европу он может уйти за фиксированные отступные. а это всего-лишь 20 лямов, хотя он уже стоит 25. далее ещё смешнее: при такой схеме 4 ляма получит сторона игрока, т.е., локо получит лишь 16 лямов, продав его в европу. мля, они снова наступили на свои же грабли, по сути, когда прописали за глушенкова всего 6,7 ляма отступных, чем моментально воспользовался зенит, и ещё спасибо сказал. ничему жизнь не учит. и это я ещё за скобками оставил хвичу. пздц, конечно, руководство в локо. такое же тупое, как в ржд. для них есть нормальный вариант с батраковым и зенитом. финансово он точно будет лучше европейского плана. ну там, типа, мостовой + 20-25 лямов чистыми сверху в обмен на вашего вундеркинда. или типа того. и оплата сразу, одним траншем, без санкций. проблема в том, что зениту батраков сейчас не нужен, некуда ставить, если только энрике не продадут после ЧМ. да и сам батраков не захочет в зенит, на фоне интереса псж. короче, локо в жопе.
Марк Аврелий!
1778288622
Батракова продают как батрака?
Foxitkuban
1778304028
Формирование "псевдоинтереса" в прессе - часть работы агентов.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
