Агент прокомментировал предстоящую продажу Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал предстоящую продажу игрока.
«Видел эту новость, которая в прессе появилась. Наверное, она не удивила. Скорее всего «Локомотив» планирует эту продажу, исходя из новости.
Насколько высока вероятность продажи летом – сложно сказать, но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются. Интерес к Алексею есть, но более подробно говорить рановато», – сказал Кузьмичeв.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
