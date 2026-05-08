«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков будет продан не позднее зимы.
«Локомотив» указал продажу Алексея Батракова в доходной части на сезон-2026/27 при подаче данных для прохождения лицензирования.
На днях российские клубы прошли лицензирование на следующий сезон. В документах они должны были указать источник дохода, за счет которого клуб сможет существовать в следующем сезоне. Обычно команды там указывают доходы от спонсоров, от продаж билетов, мерча, но железнодорожники помимо прочего в качестве будущего дохода указали продажу Алексея Батракова и еще нескольких футболистов (например, Сесара Монтеса).
По сути, это означает, что только исходящие трансферы гарантируют «Локо» необходимое финансирование на следующий сезон», – написал источник.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».