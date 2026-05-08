«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков будет продан не позднее зимы.

«Локомотив» указал продажу Алексея Батракова в доходной части на сезон-2026/27 при подаче данных для прохождения лицензирования.

На днях российские клубы прошли лицензирование на следующий сезон. В документах они должны были указать источник дохода, за счет которого клуб сможет существовать в следующем сезоне. Обычно команды там указывают доходы от спонсоров, от продаж билетов, мерча, но железнодорожники помимо прочего в качестве будущего дохода указали продажу Алексея Батракова и еще нескольких футболистов (например, Сесара Монтеса).

По сути, это означает, что только исходящие трансферы гарантируют «Локо» необходимое финансирование на следующий сезон», – написал источник.