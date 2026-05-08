«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова

Вчера, 11:31
12

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков будет продан не позднее зимы.

«Локомотив» указал продажу Алексея Батракова в доходной части на сезон-2026/27 при подаче данных для прохождения лицензирования. Доброе утро всем болельщикам «Локомотива».

На днях российские клубы прошли лицензирование на следующий сезон. В документах они должны были указать источник дохода, за счет которого клуб сможет существовать в следующем сезоне. Обычно команды там указывают доходы от спонсоров, от продаж билетов, мерча, но железнодорожники помимо прочего в качестве будущего дохода указали продажу Алексея Батракова и еще нескольких футболистов (например, Сесара Монтеса).

По сути, это означает, что только исходящие трансферы гарантируют «Локо» необходимое финансирование на следующий сезон», – написал источник.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
рылы
1778229484
пустили поезд под откос
Ответить
ilich55
1778229701
"будет продан не позднее зимы"? Остаётся определиться кому продать и за какую цену. Делят шкуру ещё не убитого медведя?
Ответить
Интерес
1778230002
"...есть таксисты -пофигисты,пофигисты-футболисты,пофигисты-моряки, пофигисты-скорняки,и,что особенно отрадно-пофигисты взрывники!".
Ответить
Volrad777
1778230135
Хороший футболист который локо точно перерос. Ловить в этом клубе нечего
Ответить
biber.ru
1778230546
Поэтому и Галактионов на двух стульях.
Ответить
Semenycch
1778237699
Батракова можно продавать не менее чем за 35 -и 40 миллионов. И это правильно. Парень перерос и Локо и вообще Российский чемпионат.
Ответить
Mirak92
1778241449
Переоценён. Для РПЛ норм, задушат даже в чемпионшипе. Показывать игру против топ клубов, Оренбурга и т.п. показатель такое себе
Ответить
IVANRUS777
1778280302
У РЖД огромный минус в бюджете и они урезают расходы, продают активы. Поэтому и Батракова хотят побыстрее продать. В принципе сейчас все клубы РПЛ будут затягивать ремни потуже.
Ответить
  • Читайте нас: 