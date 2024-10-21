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    • Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб

    Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб

    Российский специалист Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола» из Душанбе.

    Вместе с ним в таджикистанскую команду пришел Юрий Батуренко, который будет первым ассистентом главного тренера. Также в тренерский штаб клуба вошли Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев и Дмитрий Тяпушкин.

    • Черевченко уже тренировал «Истиклол» в 2023 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны.
    • Черевченко был главным тренером «Факела» с 26 апреля по 12 августа этого года.
    • Ранее он также возглавлял «Локомотив», «Балтику», «Арсенал» и «Химки».

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    Источник: «Матч ТВ»

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