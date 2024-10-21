Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб

Российский специалист Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола» из Душанбе.

Вместе с ним в таджикистанскую команду пришел Юрий Батуренко, который будет первым ассистентом главного тренера. Также в тренерский штаб клуба вошли Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев и Дмитрий Тяпушкин.