Чемпион Таджикистана отказался от матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Истиклола» Шахзод Сулаймонов сообщил, что «Спартак» предлагал команде провести товарищеский матч летом, но таджикистанский клуб отказался от этого варианта.

«Нам поступало предложение от «Спартака» сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Дело в том, что для красно-белых это была бы контрольная игра перед стартом сезона, а для нас дата не оказалась удобной.

Тренерский штаб и главный тренер посчитали это неудобным, потому что многие игроки «Истиклола» в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву. Поэтому матч со «Спартаком» этим летом невозможен», – сказал Сулаймонов.