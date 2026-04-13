В Таджикистане отреагировали на новость о переговорах с Зиданом

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев опроверг инсайд PM Arena.

Сообщалось, что тренировать сборную Таджикистана позвали Зинедина Зидана, но француз вежливо отказался.

«Кто-то закинул очередную «утку». Мы не приглашали и не рассматривали Зидана на пост главного тренера сборной Таджикистана. Это неправда.

Бюджет нашей федерации не потянет контракт с таким специалистом», – сказал Салиев.