  • В Таджикистане отреагировали на новость о переговорах с Зиданом

В Таджикистане отреагировали на новость о переговорах с Зиданом

Сегодня, 18:00

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев опроверг инсайд PM Arena.

Сообщалось, что тренировать сборную Таджикистана позвали Зинедина Зидана, но француз вежливо отказался.

«Кто-то закинул очередную «утку». Мы не приглашали и не рассматривали Зидана на пост главного тренера сборной Таджикистана. Это неправда.

Бюджет нашей федерации не потянет контракт с таким специалистом», – сказал Салиев.

  • Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
  • С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
  • Зидан не работает с 2021 года.
  • Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.

Источник: Sport24
Таджикистан Зидан Зинедин
