В Таджикистане отреагировали на новость о переговорах с Зиданом

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев опроверг инсайд PM Arena.
Сообщалось, что тренировать сборную Таджикистана позвали Зинедина Зидана, но француз вежливо отказался.
«Кто-то закинул очередную «утку». Мы не приглашали и не рассматривали Зидана на пост главного тренера сборной Таджикистана. Это неправда.
Бюджет нашей федерации не потянет контракт с таким специалистом», – сказал Салиев.
- Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
- С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
- Зидан не работает с 2021 года.
- Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.
Источник: Sport24