В Душанбе похоронили экс-спартаковца Мухамадиева

В Таджикистане прошли похороны бывшего игрока «Спартака» Мухсина Мухамадиева.

«Похороны прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе.

Церемония прощания с футболистом началась в центральной мечети Душанбе, где прочитали джаноза-намаз, предваряющий погребение. Тело Мухамадиева предали земле на Аллее славы кладбища Лучоб, где похоронены известные личности Таджикистана, среди которых политический и государственный деятель, академик Бободжон Гафуров, поэты Мирзо Турсунзаде и Лоик Шерали, балерина Малика Сабирова, режиссер Тохир Собиров и другие.

Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба «Истиклол», главным тренером которого он был ранее, и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии», – написал источник.