В Душанбе похоронили экс-спартаковца Мухамадиева

В Таджикистане прошли похороны бывшего игрока «Спартака» Мухсина Мухамадиева.
«Похороны прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе.
Церемония прощания с футболистом началась в центральной мечети Душанбе, где прочитали джаноза-намаз, предваряющий погребение. Тело Мухамадиева предали земле на Аллее славы кладбища Лучоб, где похоронены известные личности Таджикистана, среди которых политический и государственный деятель, академик Бободжон Гафуров, поэты Мирзо Турсунзаде и Лоик Шерали, балерина Малика Сабирова, режиссер Тохир Собиров и другие.
Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба «Истиклол», главным тренером которого он был ранее, и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии», – написал источник.
- Мухамадиев провел 1 матч и забил 1 гол за сборную России в 1995 году. В 1992-м он также 1 раз сыграл за сборную Таджикистана.
- Он был чемпионом России в составе «Спартака» в 1994 году. Также он выступал в РФ за «Локомотив», «Локомотив НН», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал» и «Витязь», любительские «Троицк» и «Росич». В 2008–2012 годах был спортивным директором «Рубина», когда казанцы дважды победили в РПЛ.
- В 2013–2015 годах Мухамадиев был главным тренером сборной Таджикистана. После возглавил «Истиклол», с которым дважды стал чемпионом страны. Его последним местом работы в Таджикистане был «Вахш», где он занимал должность директора.