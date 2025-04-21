В «Ростове» прокомментировали состояние Ятимова, терявшего сознание в матче с «Факелом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал состояние голкипера Рустама Ятимова.

«Предварительно у Ятимова (обошлось) без тяжeлых последствий, он выехал в Ростов‑на‑Дону. Дальше будет заключение врачей, будут смотреть динамику. Пока не готов сказать, пропустит ли он ближайшие матчи. Страшного избежали, боялись последствий.

Поговорил с Рустамом после больницы, он чувствовал себя нормально. У него была краткосрочная потеря памяти, сейчас всe хорошо», – сказал Рыскин.