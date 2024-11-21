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    Вратарь «Ростова» извинился за драку с Афганистаном

    Рустам Ятимов, вратарь сборной Таджикистана и «Ростова», извинился за поведение в товарищеском матче с Афганистаном (3:1). Была драка.

    «Я хочу извиниться перед всеми, кто был на Центральном стадионе Душанбе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность. Это эмоции и то, что я сделал – нельзя так поступать.

    В раздевалке я извинился перед партнерами по команде и тренерским штабом сборной за свое поведение. Обещаю, что такого больше не повторится», – сказал Рустам Ятимов.

    • В сезоне РПЛ Рустам провел 7 матчей за «Ростов», пропустил 11 голов.
    • Ятимов пропустит ближайший товарищеский матч Таджикистана.
    • Рустам – уроженец Нижнего Новгорода.

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    Источник: телеграм-канал Федерации футбола Таджикистана

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    21.11.2024 10:24
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