Вратарь «Ростова» извинился за драку с Афганистаном

Рустам Ятимов, вратарь сборной Таджикистана и «Ростова», извинился за поведение в товарищеском матче с Афганистаном (3:1). Была драка.

«Я хочу извиниться перед всеми, кто был на Центральном стадионе Душанбе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность. Это эмоции и то, что я сделал – нельзя так поступать.

В раздевалке я извинился перед партнерами по команде и тренерским штабом сборной за свое поведение. Обещаю, что такого больше не повторится», – сказал Рустам Ятимов.

В сезоне РПЛ Рустам провел 7 матчей за «Ростов», пропустил 11 голов.

Ятимов пропустит ближайший товарищеский матч Таджикистана.

Рустам – уроженец Нижнего Новгорода.

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