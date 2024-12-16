Воробьеву из «Локо» пожелали закончить карьеру «в забвении в Таджикистане» после скандального фото

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал под хейт после публикации скандального фото.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

«От всего широчайшего сочинского сердца желаю ему закончить карьеру в забвении где-нибудь во второй лиге Таджикистана.

И чтобы кто-то сфотографировался на фоне его портрета с пальцем вверх», – написал про Воробьева продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко.