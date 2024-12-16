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    • Воробьеву из «Локо» пожелали закончить карьеру «в забвении в Таджикистане» после скандального фото

    Воробьеву из «Локо» пожелали закончить карьеру «в забвении в Таджикистане» после скандального фото

    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал под хейт после публикации скандального фото.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «От всего широчайшего сочинского сердца желаю ему закончить карьеру в забвении где-нибудь во второй лиге Таджикистана.

    И чтобы кто-то сфотографировался на фоне его портрета с пальцем вверх», – написал про Воробьева продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко.

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    Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко

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    16.12.2024 18:55
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1734366878
    ..."Вот так" - сказал продюссер, отложив телефон в сторону. Официант уже подавал "запечённое седло ягнёнка в зелёном соусе"...
    Ответить
    fakeid
    1734368098
    11 зайцев настрелял - целый состав какого-то длинноухого клуба. предлагаю почтить минутой молчания.
    Ответить
    kliker
    1734368256
    Отар Кушанашвили... Виктор Ладненко... Бомбардир продолжает пробивать дно.
    Ответить
    fakeid
    1734369130
    а где-то зверям жрать нечего. недавно узнал, что на островах, которые у нас пытается отжать япония, соотношение хищников (медведей, лисиц) 1 к 1 по отношению к их еде (зайцев всяких). т.е. на одного медведя всего 1 заяц. вот они и копают корешки, охотятся на морских птиц и ловят рыбу в реках. не потому что вкусно - а приспособились, чтобы хоть как-то выжить.
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    Spartak_forv@
    1734369195
    Те многие,кто ест мясо не испытывают удовольствие,убивая тех, кого едят.Они вообще не убивают.Если же человеку нравится убивать животных,живущих в своей дикой среде это совсем другое.Поэтому,неважно размещено фото или нет,но желание убивать у охотников присутствует.И они это делают просто в свое удовольствие
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    Oldtrafford83
    1734411258
    С количеством 100% переборщил, теперь у всех зоо защитников горит так как у либерах когда им показывают новости из Грузии))
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