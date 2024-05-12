Черевченко – о своей работе в «Факеле»: «За три недели что-то можно сделать?»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Игра по счету, ничейная. Соперники моментов не имели, было много борьбы. У нас осталось две игры, будем играть на победу. Что касается игры в атаке, над этим работаем. Моменты были на угловых, но у «Урала» высокие защитники, было сложно.

До моего прихода команда забила 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать», – сказал Черевченко.