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    • Черевченко – о своей работе в «Факеле»: «За три недели что-то можно сделать?»

    Черевченко – о своей работе в «Факеле»: «За три недели что-то можно сделать?»

    Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

    «Игра по счету, ничейная. Соперники моментов не имели, было много борьбы. У нас осталось две игры, будем играть на победу. Что касается игры в атаке, над этим работаем. Моменты были на угловых, но у «Урала» высокие защитники, было сложно.

    До моего прихода команда забила 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать», – сказал Черевченко.

    • Тренер в апреле сменил Сергея Ташуева.
    • «Факел» идет в зоне переходных матчей.
    • Это 2-й подряд сезон воронежцев в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2024 20:16
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1715537440
    Воронеж это болельщики !!! Но и с этим не всё однозначно , по моему. Вот они ходят , на эту ху. ню смотрят , им самим не тошно ? Какой-то мазохизм. Гол , как рождение ребёнка , раз в 9 , а если повезёт то в 7 месяцев ( игр) можно увидеть. Благо ещё поле мешает и гостям забивать, но с новой ареной и этот плюсик отпадёт .
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    Garrincha58
    1715539020
    три недели?, если бы ты работал там скажем три месяца то тебя бы давно выгнали
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