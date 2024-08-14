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Семин назвал самую большую проблему «Факела»

14 августа 2024, 09:50
5

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин раскритиковал руководство «Факела» за увольнение Игоря Черевченко.

Клуб из Воронежа разорвал контракт со специалистом в понедельник, 12 августа. Новым главным тренером команды стал Дмитрий Пятибратов.

«Самая большая проблема «Факела» – люди, которые нанимают тренеров. Как можно было уволить Ташуева и Черевченко? Я не представляю. Черевченко спас команду от вылета, а его тут же увольняют. Повторю, что проблема «Факела» – в людях, которые дают рекомендации вышестоящему губернатору, чтобы дали добро на того или иного тренера. Нельзя так часто менять тренеров.

Они должны взять на себя ответственность, признать ошибку и уйти вместе с тренером. Они же ошиблись все вместе. Тогда ответственность будет распределена правильно. Всe свалить на тренера очень просто: две или три игры проиграл – тренер во всeм виноват», – сказал Сeмин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Семин Юрий Черевченко Игорь Пятибратов Дмитрий
Комментарии (5)
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aldo conte
1723619598
Печально, но даже Ю.П. Семин, который вращается в футбольных кругах и знает всё и всех, не назвал фамилии "героев", которые уволили тренера "Факела". А по хорошему они должны быть известны, чтобы с них спрашивали за принятое решение, также как с тренеров спрашивают за поражения.
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SLADE2019
1723620828
Вступился Палыч за питомца. Похвально.
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FCSpartakM
1723622209
это проблема многих клубов, но решение ее- назначение не физруков по кругу, а поиск. Сочи нашли Морено, который хоть и вылетел, но эта команда хоть в футбол играла на равных с топами.
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Сам_себе_сказал
1723631179
Факел должен играть в ФНЛ там ему и место...всё идёт по плану..))
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