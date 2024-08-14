Семин назвал самую большую проблему «Факела»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин раскритиковал руководство «Факела» за увольнение Игоря Черевченко.

Клуб из Воронежа разорвал контракт со специалистом в понедельник, 12 августа. Новым главным тренером команды стал Дмитрий Пятибратов.

«Самая большая проблема «Факела» – люди, которые нанимают тренеров. Как можно было уволить Ташуева и Черевченко? Я не представляю. Черевченко спас команду от вылета, а его тут же увольняют. Повторю, что проблема «Факела» – в людях, которые дают рекомендации вышестоящему губернатору, чтобы дали добро на того или иного тренера. Нельзя так часто менять тренеров.

Они должны взять на себя ответственность, признать ошибку и уйти вместе с тренером. Они же ошиблись все вместе. Тогда ответственность будет распределена правильно. Всe свалить на тренера очень просто: две или три игры проиграл – тренер во всeм виноват», – сказал Сeмин.