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Игорь Черевченко
Материалы
Игорь Черевченко - материалы
Россия
21 августа 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва
Сказал, что ему далеко до Яшина.
20.10.2019 19:16
20
Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!
Всего одно очко до еврокубков в Туле.
25.04.2019 22:41
7
Как стыдный аутсайдер за полгода стал лидером. Главная сенсация России на старте нового сезона
Калининградская «Балтика» долго тонула в проблемах, но этим летом прекрасно изменилась. Николай Живоглядов рассказывает, как калининградцы развивают менеджемент, состав и визуальный образ.
05.08.2017 08:05
17
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
02.05.2017 20:51
26
«Балтика» – бренд российского футбола». Как калининградский клуб спасается от краха
Следующим летом Калининград ждет чемпионат мира, а местный футбольный актив – «Балтика» – стоит на вылет в ПФЛ. Вытаскивать команду бросился Игорь Черевченко. «Бомбардир» рассказывает, причем здесь пасьянс «Косынка», хромая собака Зина и таинственный Джафар.
20.02.2017 10:00
11
Фанаты «Баварии» посвятили баннер Зозуле. «Реал» готов платить 65 миллионов за вратаря. Дайджест событий дня
Черевченко стал главным тренером «Балтики». Нобоа не перейдет в «Зенит». Агуэро может уехать в Италию. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
08.02.2017 21:05
17
Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня
Марсело оскорбил фанатов «Реала». Стала известна зарплата Луиса Адриано. Иванов нужен клубу МЛС. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
06.02.2017 21:30
10
Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона
Самая крупная победа в истории чемпионатов России состоялась 16 лет назад. «Локомотив» расколошматил «Уралан» — 9:0.
03.11.2016 12:51
4
Первые действия нового руководства «Локомотива»
Ольга Смородская ушла из «Локомотива». У клуба новый президент – Илья Геркус, работавший в «Зените» и «Лиге-ТВ». «Бомбардир» объясняет новому руководству клуба, чем заняться в первую очередь.
10.08.2016 14:00
11
Ушедшая молодость. Почему у «Локомотива» нет будущего
«Локо» этим летом покинуло двое молодых талантливых игроков, но осталось непопулярное руководство. «Бомбардир» – о том, что может принести такая политика.
12.07.2016 20:40
9
Над Евро-2016 нависла террористическая угроза. Аленичев остается в «Спартаке». Дайджест событий дня
РФС раздал награды. Бердыев остается в «Ростове». Рэшфорд сыграет на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.05.2016 22:17
10
Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня
«Динамо» и «Мордовия» вылетели в ФНЛ. Моуринью возглавит «Манчестер Юнайтед». Черевченко уйдет из «Локомотива». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.05.2016 22:00
36
Детский лепет. Как дерби «Локомотива» и «Спартака» перестало быть серьезным
Даже в сезон, когда красно-белые и красно-зеленые борются за места в еврокубках, дерби все равно не приобретает эпическую атмосферу. Борис Путь побывал в Черкизово, чтобы осознать – даже 20-тысячная публика не уничтожает уныние, давно окутавшее оба клуба.
01.05.2016 13:30
7
Не забывайте о «Локо». Реальные шансы «Локомотива» на чемпионство
«Локомотив» не проигрывает уже шесть матчей подряд. При этом из-за своей незапоминающейся игры «Локомотив» не рассматривается как серьезный претендент на победу в чемпионате. А очков у него после 25-го тура было столько же, сколько у «Зенита». «Бомбардир» проанализировал игру московской команды и оценил ее шансы на золото.
30.04.2016 18:20
10
ЦСКА держится в лидерах, «Спартак» сомневается в Аленичеве
О шатком положении «Локомотива», двух разных «Зенитах» и новых испытаниях «Ростова» – в обзоре лидирующей группы РФПЛ от «Бомбардира».
10.12.2015 18:30
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