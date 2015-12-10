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  • ЦСКА держится в лидерах, «Спартак» сомневается в Аленичеве

ЦСКА держится в лидерах, «Спартак» сомневается в Аленичеве

О шатком положении "Локомотива", двух разных "Зенитах" и новых испытаниях "Ростова" – в обзоре лидирующей группы РФПЛ от "Бомбардира".

Скрытое недоверие к Аленичеву

"Игра сегодня была не так важна. В первую очередь, необходимо было добиться результата", – эта фраза вытекает из уст Дмитрия Аленичева практически после каждого матча. Перед началом сезона руководство "Спартака" заявило о стопроцентном доверии к новому главному тренеру. Но доверие акционеров красно-белых тает, словно мороженое на 30-градусном солнцепеке. Достаточно оказалось провальной осени: результаты хорошие, но далеко не в каждом матче красно-белые играли в спартаковский футбол.

Их можно понять: сколько раз "Спартак" обжигался на именитых наставниках! Лаудруп, Эмери, Якин в своей тренерской карьере добились больших успехов, но всякий раз триумф настигал их за пределами Москвы. На каждого следующего тренера "Спартака" будет оказываться беспрецедентное давление, и даже такая фигура как Аленичев – не исключение. После серии провалов руководство "Спартака" еще долго будет учиться доверять тренерам.

В каком направлении пойдет "Спартак" весной, сейчас пытаются предсказать многие. Футбольный агент Марко Трабукки, например, утверждает, что "Спартак" расстанется с Аленичевым и пригласит более опытного специалиста. Но команда может до автоматизма отточить пока еще сырые игровые связи на сборах и замахнуться на чемпионство! Рисунок игры красно-белых понятен: он мало чем отличается от того, что ставил Аленичев тульскому "Арсеналу". Желание прививать качественный думающий футбол – одна из неотъемлемых особенностей Дмитрия Анатольевича. Если у Аленичева все получится, то увольнять его вряд ли кто-нибудь соберется.

Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в "Спартаке" за полгода без Якина

Отсутствие мотивации

Середина октября. Наставник "Лиона" Юбер Фурнье слегка ежится от холода и недоуменно поглядывает на поле. Находящаяся на последнем месте "Кубань" заслуженно отбирает два очка у "Зенита", хотя еще недавно питерцы камня на камне не оставляли от "Валенсии". "Петербуржцы в ЛЧ и чемпионате России – две абсолютно разные команды" – пришел к выводу Фурнье. Чем фактически подчеркнул: представители "Лиона" съездили в Краснодар вхолостую.

В игре с французами уже был совсем другой "Зенит". Злой, агрессивный, зубодробительный. Связка Халк – Дзюба в очередной раз танком проехалась по соперникам в ЛЧ. 5 побед в 5 матчах – и легендарный рекорд ЛЧ вот-вот был готов припасть к рукам "Зенита". В игре с "Гентом" команда Виллаш-Боаша все-таки проиграла. До рекорда не хватило совсем немного. В чемпионате России все складывается гораздо прозаичнее. В последних пяти матчах питерцы одержали лишь одну победу – и это при том, что дома они принимали "Мордовию" и "Уфу"!

Ситуация, в которую попал "Зенит", очень схожа с той, что сейчас переживает "Ювентус". Звание флагмана отечественного футбола расхолодило сине-бело-голубых во внутреннем чемпионате. Но что самое интересное – несмотря на многочисленные осечки, и "Зенит", и "Юве" находятся вплотную к лидерам своих первенств. А значит, стоит им как следует поднажать, и звание чемпиона вновь будет крайне близко.

Сломанные колеса "Локомотива"

11 декабря. Этой даты игроки "Локомотива" ждут с большим нетерпением. После заключительного матча Лиги Европы со "Скендербеу" игрокам можно будет выдохнуть, расслабиться и подумать о чем-нибудь позитивном. Первую часть чемпионата России железнодорожники закончили на третьем месте. Но то, в каком стиле была добыта промежуточная бронза, заставляет болельщиков "Локомотива" нервничать и беспокоиться.

А ведь начиналось все великолепно! Мягкое августовское солнце, бьющее в лицо теплый летний ветер заставляли болельщиков "Локо" приходить на стадион задолго до начала матча. Остроумные предматчевые конкурсы и викторины добавляли собравшимся настроения. Затем за дело брались подопечные Игоря Черевченко: они долгое время не проигрывали ни одного домашнего матча. Окончательно сделать день незабываемым предлагал мальчик, зазывавший на послематчевые шашлыки по низким ценам.

Ближе к зиме все изменилось. С наступлением ледяных холодов исчез с поля зрения юный продавец, а вместе с ним куда-то подевались победы. Один выигрыш в шести последних матчах, и вместо первой строчки "Локо" еле-еле удержал третью. "Вероятно, мы допустили ошибки на летних сборах. Видно, что сейчас игрокам не хватает свежести", – взял удар на себя Игорь Черевченко. Зимняя пауза спасает "Локомотив" от вылета из тройки призеров.  

Чары Курбана Бердыева

"Ростов" и ФНЛ. Перед началом сезона их близость была очевидна для многих. На протяжении всего трансферного окна дончанам запрещено было дозаявлять новичков, а с имевшимися ресурсами "Ростов" в прошлом сезоне чудом сумел удержаться в РФПЛ. Несмотря на это, в первом матче нового сезона с "Тереком" стадион "Олимп-2" был переполнен. "Ростову" не удалось обыграть грозненцев – матч закончился со счетом 1:1, а супергол Мусса Думбия был едва ли не единственным светлым пятном в тот вечер. А потом началось!

К сентябрю "Ростов" подошел в еврокубковой зоне! Но и этого дончанам показалось мало, и второго ноября, после дежурной победы над "Динамо" команда поднялась на второе место, которое не упустила вплоть до зимней паузы. Вокруг "Ростова" уже столпилась толпа "стервятников". Хорошие предложения от топ-клубов получили лидеры команды, и в первую очередь – Курбан Бердыев, за которого "грызутся" "Спартак" и "Зенит".

По слухам, главный творец донского чуда остается в команде до лета. И пройти ему придется через не меньшие, чем летом, испытания. "Ростову" вновь запрещено регистрировать новичков. А в связи с кризисом и без того худой бюджет клуба может быть дополнительно урезан. "Ростов" находится в трех очках от лидирующего ЦСКА! Но догнать армейцев даже не помышляет. Удержаться бы в еврокубках: сзади притаились "Локо", "Спартак", просыпающийся "Краснодар" и газовый монстр "Зенит".

Год Леонида Слуцкого

2015-й год. Год имени Леонида Слуцкого. За что бы ни брался наставник ЦСКА и сборной России, блестяще преуспевал абсолютно везде! Не зря весь год на пресс-конференциях Леонид Викторович буквально светился от счастья. Идущий изнутри кураж провоцировал Слуцкого на небывалую приветливость, искрящиеся улыбки и обилие хороших шуток.

Но вдруг, как только Леонид Викторович вывел сборную России на Евро, что-то пошло не так. Его ЦСКА проиграл первый матч в РФПЛ "Краснодару". Затем последовали малообъяснимые поражения от "Крыльев" и "Амкара", и вот конкуренты готовы оживить умершую было интригу в борьбе за чемпионство. Как и "Локомотив", на финише ЦСКА выглядит физически подсевшим и неготовым держать прежний высокий темп на протяжении всех 90 минут.  Что и подтвердилось в игре с ПСВ, которая в третий раз подряд закрыла армейцам путь в еврокубковую весну.

"Терек" мечтает о Лиге чемпионов, "Краснодар" постепенно догоняет ЦСКА

"Динамо" на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Зенит Ростов Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре Аленичев Дмитрий Черевченко Игорь
Комментарии (2)
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pravda
1449815363
Спартаку тренеров менять смысла нет, если этим тренерам не дать полный карт бланш...в не зависимости от имен, зарплат, дружеских связей, братства. По другому никак!
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Граф 2
1450264443
Смысл замены тренера? Играть-то кому? Паршивлюку с Мовcисяном? ))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))
)
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