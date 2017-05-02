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«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз

Финал-1996

«Спартак» – «Локомотив» – 2:3

Матч на стадионе «Динамо» собрал всего 20 тысяч зрителей, но финал получился классным – сразу четыре гола было забито первые 45 минут, правда, половина из них с пенальти, а еще защитник «Спартака» Липко чуть ли не с центра поля поразил ворота Овчинникова. 2:2 после первого тайма, матч катился к дополнительному времени, но красно-белые проспали подключение защитника Юрия Дроздова, который через три года сдержит самого Андрея Шевченко в легендарной игре Россия – Украина. Тогда же, в 96-м, Дроздов забил решающий гол, и «Локомотив» выиграл свой первый Кубок России.

Финал-1997

«Локомотив» – «Динамо» – 2:0

Спустя год решающая битва за трофей прошла на маленьком стадионе «Торпедо» и собрала всего 13800 зрителей. «Локо» и «Динамо» впервые за всю историю отечественного футбола пересеклись в финале Кубка. «Локомотив» забил по голу в каждом из таймов (Смирнов, Харлачев), а в конце игры случилась массовая драка с участием даже запасных игроков. Андрея Кобелева выгнали с поля, а «Локо» спокойно доиграл встречу в большинстве и отправился праздновать второй выигранный трофей.

Финал-2000

«Локомотив» – ЦСКА – 3:2

И снова в финале «Локомотив» переиграл столичную команду, на этот раз повержен был ЦСКА. Евсеев и Семак забили по голу еще до перерыва, а до овертайма дошли уже в неполных составах – в первом тайме был удален армеец Боков, во втором – Лоськов. Булыкин и Цымбаларь отличились за «Локомотив» в дополнительное время, ЦСКА же сподобился лишь на гол Корнаухова на самой последней минуте. Есть третий трофей Юрия Семина!

Финал-2001

«Локомотив» – «Анжи» – 1:1 (по пенальти 4:3)

В основное и в дополнительное время Семин побеждал, пришлось потрепать нервы и в серии пенальти. Присутствовавшие на матче всего восемь тысяч зрителей увидели настоящую драму – на 90-й минуте счет открыл Сирхаев, а на четвертой добавленной его сравнял Джанашия. «Анжи» такой стресс постарался пережить в овертайме, но уже в серии пенальти нервы игроков «Локо» оказались крепче. Удар Чугайнова взял вратарь, но у махачкалинцев не забили Акаев и Рахимич, так что «Локомотив» снова выиграл Кубок.

Финал-2007

«Москва» – «Локомотив» – 0:1

Пятую победу в истории «Локомотива» добывал уже Анатолий Бышовец. «Москва» Леонида Слуцкого была тяжелейшим соперником для любого из клубов РФПЛ в то время, но красно-зеленые все-таки переиграли его, хотя тянуть пришлось до овертайма. Единственный гол на счету О’Коннора на 103-й минуте. Кстати, на игре присутствовало целых 45 тысяч болельщиков, которые на этот раз уместились в «Лужниках».

Финал-2015

«Локомотив» – «Кубань» – 3:1

Возглавлявший «Кубань» Леонид Кучук встретился против команды, которую в 2014 году едва не привел к чемпионству. Счет в астраханском финале открыл Игнатьев, ныне выступающий за «Локо», однако Ньясс забил ответный мяч, а в овертайме сначала отличился Буссуфа, а потом чудо-гол удался Миранчуку. Карьера Кучука в «Кубани» завершилась, а Игорь Черевченко поработал в «Локомотиве» еще один сезон.

Финал-2017

«Урал» – «Локомотив» – 0:2

Матч в Сочи не получился суперзрелищным, а пустые места на стадионе «Фишт» слишком сильно бросались в глаза. Фанаты «Локомотива» пробили самый массовый выезд в истории клуба – сразу семь тысяч болельщиков отправились поддержать команду в борьбе за престижный трофей. «Урал» ничего интересного в решающей игре не показал, соперник же был гораздо острее и сначала открыл счет благодаря рикошету после удара Игоря Денисова, а потом снова крутое соло исполнил Алексей Миранчук. Матч был омрачен крупной дракой, которая состоялась за несколько секунд до финального свистка, а затем и четырьмя красными карточками. Юрий Семин, между тем, выиграл пятый Кубок России в своей карьере.

Россия. Кубок Россия Локомотив Урал Анжи Динамо Спартак ЦСКА Лоськов Дмитрий Миранчук Алексей Бышовец Анатолий Семин Юрий Кучук Леонид Черевченко Игорь
Комментарии (26)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493749146
С победой локомотив!!!
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EFR
1493750996
Спартак уничтожит в Суперкубке пилоток
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Диктор
1493751201
Поздравляю всех болельщиков Локомотива с Кубком
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арейская
1493776289
Не поняла, четвёртая красная, кому? Там такая куча-мала была, что и не сообразишь сразу. А "Локо", конечно-же, с победой в Кубке, хотя и вполне была предсказуема
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Petrak86
1493777258
Локо с заслуженной победой! Урал тоже поздравляю, финал кубка для них тоже большое достижение! Но справедливости ради в ЛЕ у Локомотива шансов побольше, чем у Урала! Думаю, теперь Локо расслабится в оставшихся играх, т.к задача на сезон (попадание в еврокубки) выполнена :)
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Аид666
1493777796
Поздравляю! Молодцы!
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vodomut
1493787052
с такой игрой в Европу?
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mialkov
1493788835
Поздравляю Локо и его болельщиков с Кубком!
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VASoMeat
1493804804
Болел паравоза с победой!!!надеюсь в европе не оконфузятся!
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Cant Stop
1493901041
Убогий клуб , убогий движ, на Ленинградке ты стоиш!! а в голове один мотив, опять сосёт Лохомотив!
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