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  • Фанаты «Баварии» посвятили баннер Зозуле. «Реал» готов платить 65 миллионов за вратаря. Дайджест событий дня

Фанаты «Баварии» посвятили баннер Зозуле. «Реал» готов платить 65 миллионов за вратаря. Дайджест событий дня

Зозуле снова досталось от фанатов

На этот раз отличились болельщики «Баварии», которые высветили на несколько минут баннер на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) в адрес форварда сборной Украины Романа Зозули. «Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон», — гласила надпись на баннере. Ранее футболиста уже критиковали за его политические взгляды болельщики «Райо Вальекано».

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Черевченко возглавил «Балтику»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подписал контракт с «Балтикой». Калининградский клуб расторг соглашение с Игорем Захаряком, который работал с командой с начала сезона, а Черевченко покинул «Локо» в августе 2016 года. На данный момент «Балтика» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 17 очков. «В Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью», – отметил тренер.

Нобоа не сыграет за «Зенит»?

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов успокоил болельщиков «Ростова». По его информации «Зенит» отказался приобретать этой зимой полузащитника Кристиана Нобоа. «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – рассказал Гуськов.

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«Спартак» заплатит миллион за Тигиева

21-летний защитник Георгий Тигиев перейдет из «Анжи» в «Спартак». Ранее уже сообщалось о том, что футболист согласовал с красно-белыми условия контракта. Тигиев подпишет с московской командой соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера составит около миллиона евро.

Суарес смеется над собственным удалением

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал качество судейства в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Уругваец забил в этой игре гол, а в концовке встречи получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать. Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.

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Агуэро зовут в Италию

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перебраться в «Интер». Миланский клуб намерен сделать предложение «горожанам» о переходе 28-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что английская команда может продать форварда за 80 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент им интересуются «Реал» и «Барселона». Появился интерес и у «Милана».

«Реал» готовится вывалить 65 миллионов за вратаря

«Реал» все еще интересуется возможностью покупки вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Англичане не горят желанием расставаться со своим голкипером, однако их привлекает возможность заработать 65 миллионов евро – именно такую сумму «Реал» готов заплатить за испанца. Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года.

А еще «сливочным» нужен Джеко.

Помимо Де Хеа «Реал» намерен приобрести форварда «Ромы» Эдина Джеко в качестве замены Альваро Морате или Кариму Бензема, которые могут покинуть команду. При этом Джеко уже отклонил предложение от одного из клубов Китая, предлагавшего ему зарплату в 16 миллионов евро в год. Вчера же он повторил личное достижение сезона-2009/10, забив свой 17-й гол в рамках национального первенства топ-чемпионата.

Россия. Премьер-лига Испания. Кубок Россия Бавария Локомотив Балтика Ростов Зенит Анжи Спартак Атлетико Барселона Манчестер Сити Интер Реал Манчестер Юнайтед Нобоа Кристиан Агуэро Серхио Джеко Эдин Суарес Луис Зозуля Роман Де Хеа Давид Тигиев Георгий Черевченко Игорь
Комментарии (17)
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alp
1486577592
Особенно радостно за хохлов ))
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Enable
1486580527
Ну Агуэро в Италию точно не перейдет.
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Nesterenko
1486595887
Доигрался Зозуля.
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igormaddog
1486601066
Де Хея в Реал!!!Ну уж нет такой вратарь нужен МЮ!!!
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ИванЯ
1486606387
за Баварию Зозуле точно не играть))) с такими то фанами))))
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sega77+
1486613469
зозуля сам виноват спорт и политика не совместимы
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headvk
1486615983
Зозуля, или футбол или политика, запутался совсем парень, не знает куда податься, и там не блещет, и тут так же!
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Aidosinho
1486616453
Джеко в реале????? Зозуля нац??? Whata a f***? Мир сошел с ума?
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aMur
1486618557
Кукушка, кукушка, сколько тебкеиграть осталось?
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grafff
1486648812
А Реалу все нужны, Все футболисты хороши! Забирайте всех!!!!!!
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