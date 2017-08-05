Как стыдный аутсайдер за полгода стал лидером. Главная сенсация России на старте нового сезона

Последние несколько лет дела «Балтики» напоминали жизнь общажных тараканов: обреченные попытки спастись от вылета в ПФЛ, неплотная кормешка областными деньгами и вечная беготня футболистов и тренеров. ФНЛ уже выплюнула калининградцев в позапрошлом сезоне, и только расформирование «Волги» сохранило им место в лиге.

Этим летом ситуация «Балтики» внезапно изменилась. После пяти туров команда еще ни разу не проиграла и забыла про статус неудачника, хотя еще в мае еле выползла с последнего места, отыграв десятиочковую пропасть.

Изменения, которые случились с командой в последние полгода, ясно дают понять: скоро в Калининграде с футболом будет все в порядке. Поддержка областного правительства, объединенное общей идеей руководство и тренерский штаб, достойная банда футболистов – вчерашний аутсайдер уже сейчас может рвануть в РФПЛ, хотя мыслями о преждевременном взлете пока не кидается. В Калининграде собираются растить команду, с которой клуб ворвется в элиту к 2020 году.

Работа с аудиторией

«Балтика» – небогатый клуб, поэтому ищет разные способы финансовой подпитки. Один из них – карманы болельщиков. Проход на футбол в Калининграде стал дороже, а система льгот – упрощена (теперь никаких бесплатных билетов и свободных проходов для женщин, что, правда, не касается детей до 12 лет и ветеранов ВОВ). На место устаревших абонементов пришли клубные карты, которые, кроме посещения домашних матчей, предоставляют фанатам скидки в клубное кафе и магазин атрибутики.

Болельщики такие изменения восприняли с удовольствием: клубные карты разлетелись сразу. В Калининграде афишировали, что одним из первых покупателей стал местный депутат – всего за три тысячи рублей он сможет смотреть футбол в комфортных условиях весь год. В кризисные моменты число пустых кресел на стадионе росло, сейчас – все больше из них заполняются. На первую домашнюю игру сезона с «Сибирью» собралось семь тысяч зрителей – столько народу на стадион в Калининграде не приходило давно.

Еще клуб начал сотрудничество с представителями мелкого бизнеса, налаживая связи и с магазинами, и с кафе. В плюсе остаются все стороны: спонсоры, клуб и болельщики, которые получают скидки в известных местах Калининграда.

Внешний вид

От «Балтики» перестало ощутимо пахнуть деревней и повеяло европейской новизной. Генеральный директор Тимур Лепсая уверяет: «Шаг за шагом превращаем «Балтику» по-настоящему в профессиональный клуб». Вот, что уже впечатляет:

Впервые в истории «Балтика» провела презентацию формы и представила третий комплект, выполненный в цвете янтаря – символа региона. Изменилась и раскраска домашней формы: на смену темному оттенку синего пришел светлый, как было, когда клуб только создавался. А рядом с клубным логотипом поселился герб Калининградской области.

Табло на стадионе отряхнули от пыли и стали использовать не только для показа счета. Теперь у каждого футболиста есть 3D-визитка, а объявление составов получило красивый визуальный эффект. Оценить нововведение болельщики могли в недавнем матче с «Тамбовом».

Большой экран был задействован и для показа гостевой игры со «Спартаком-2» – проход на стадион, кстати, по такому случаю был бесплатным.

Состав

Зимой в «Балтике» появился Игорь Черевченко, ранее выставленный из «Локомотива». 42-летний тренер за полсезона вытащил калининградцев из болота и не бросил команду, хотя уже летом мог уйти в более перспективный проект. Дерзкие задачи и поддержка руководства убедили его остаться.

От сотрудничества с Черевченко «Балтика» выигрывает по нескольким направлениям: имя тренера не только создает в СМИ лишний информационный шум, но и позволяет приглашать сильных футболистов. В клуб на минимальные затраты уже потянулись экс-игроки РФПЛ: Шешуков, Бурмистров, Черенчиков, Помазан, Логашов, Свежов, Скопинцев – многие из этих ребят пригодились бы клубам второй восьмерки и сейчас.

Развитие молодежи

В «Балтике» поняли: развитие молодежного футбола – важная штука, которая необходима потенциальному клубу РФПЛ, чтобы крепче держаться на ногах.

Что уже есть? За развитие и продвижение местных пацанов в «Балтике» теперь отвечает Беслан Аджинджал – свой человек, которого очень любят в Калининграде. Абхазец пять лет выступал за балтийцев и попал в один из самых успешных периодов клуба.

Что стоит в планах? Открытие нескольких тренировочных баз, путь «Краснодара» и «Спартака» с созданием мощной академии и задействование инфраструктурного наследства чемпионата мира-2018.