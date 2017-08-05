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  • Как стыдный аутсайдер за полгода стал лидером. Главная сенсация России на старте нового сезона

Как стыдный аутсайдер за полгода стал лидером. Главная сенсация России на старте нового сезона

Последние несколько лет дела «Балтики» напоминали жизнь общажных тараканов: обреченные попытки спастись от вылета в ПФЛ, неплотная кормешка областными деньгами и вечная беготня футболистов и тренеров. ФНЛ уже выплюнула калининградцев в позапрошлом сезоне, и только расформирование «Волги» сохранило им место в лиге.

Этим летом ситуация «Балтики» внезапно изменилась. После пяти туров команда еще ни разу не проиграла и забыла про статус неудачника, хотя еще в мае еле выползла с последнего места, отыграв десятиочковую пропасть.

Изменения, которые случились с командой в последние полгода, ясно дают понять: скоро в Калининграде с футболом будет все в порядке. Поддержка областного правительства, объединенное общей идеей руководство и тренерский штаб, достойная банда футболистов – вчерашний аутсайдер уже сейчас может рвануть в РФПЛ, хотя мыслями о преждевременном взлете пока не кидается. В Калининграде собираются растить команду, с которой клуб ворвется в элиту к 2020 году.

Работа с аудиторией

«Балтика» – небогатый клуб, поэтому ищет разные способы финансовой подпитки. Один из них – карманы болельщиков. Проход на футбол в Калининграде стал дороже, а система льгот – упрощена (теперь никаких бесплатных билетов и свободных проходов для женщин, что, правда, не касается детей до 12 лет и ветеранов ВОВ). На место устаревших абонементов пришли клубные карты, которые, кроме посещения домашних матчей, предоставляют фанатам скидки в клубное кафе и магазин атрибутики.

Болельщики такие изменения восприняли с удовольствием: клубные карты разлетелись сразу. В Калининграде афишировали, что одним из первых покупателей стал местный депутат – всего за три тысячи рублей он сможет смотреть футбол в комфортных условиях весь год. В кризисные моменты число пустых кресел на стадионе росло, сейчас – все больше из них заполняются. На первую домашнюю игру сезона с «Сибирью» собралось семь тысяч зрителей – столько народу на стадион в Калининграде не приходило давно.

Еще клуб начал сотрудничество с представителями мелкого бизнеса, налаживая связи и с магазинами, и с кафе. В плюсе остаются все стороны: спонсоры, клуб и болельщики, которые получают скидки в известных местах Калининграда.

Внешний вид

От «Балтики» перестало ощутимо пахнуть деревней и повеяло европейской новизной. Генеральный директор Тимур Лепсая уверяет: «Шаг за шагом превращаем «Балтику» по-настоящему в профессиональный клуб». Вот, что уже впечатляет:

  • Впервые в истории «Балтика» провела презентацию формы и представила третий комплект, выполненный в цвете янтаря – символа региона. Изменилась и раскраска домашней формы: на смену темному оттенку синего пришел светлый, как было, когда клуб только создавался. А рядом с клубным логотипом поселился герб Калининградской области.
  • Табло на стадионе отряхнули от пыли и стали использовать не только для показа счета. Теперь у каждого футболиста есть 3D-визитка, а объявление составов получило красивый визуальный эффект. Оценить нововведение болельщики могли в недавнем матче с «Тамбовом».
  • Большой экран был задействован и для показа гостевой игры со «Спартаком-2» – проход на стадион, кстати, по такому случаю был бесплатным.

Состав

Зимой в «Балтике» появился Игорь Черевченко, ранее выставленный из «Локомотива». 42-летний тренер за полсезона вытащил калининградцев из болота и не бросил команду, хотя уже летом мог уйти в более перспективный проект. Дерзкие задачи и поддержка руководства убедили его остаться.

От сотрудничества с Черевченко «Балтика» выигрывает по нескольким направлениям: имя тренера не только создает в СМИ лишний информационный шум, но и позволяет приглашать сильных футболистов. В клуб на минимальные затраты уже потянулись экс-игроки РФПЛ: Шешуков, Бурмистров, Черенчиков, Помазан, Логашов, Свежов, Скопинцев – многие из этих ребят пригодились бы клубам второй восьмерки и сейчас.

Развитие молодежи

В «Балтике» поняли: развитие молодежного футбола – важная штука, которая необходима потенциальному клубу РФПЛ, чтобы крепче держаться на ногах.

Что уже есть? За развитие и продвижение местных пацанов в «Балтике» теперь отвечает Беслан Аджинджал – свой человек, которого очень любят в Калининграде. Абхазец пять лет выступал за балтийцев и попал в один из самых успешных периодов клуба.

Что стоит в планах? Открытие нескольких тренировочных баз, путь «Краснодара» и «Спартака» с созданием мощной академии и задействование инфраструктурного наследства чемпионата мира-2018.

Россия. ФНЛ Россия Балтика Черевченко Игорь
Комментарии (17)
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Pro100Kid
1501845778
Неплохой состав для ФНЛ. Удачи им!
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Artemka69
1501847340
Отличная статья!!!
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Федорыч-НН
1501850175
Еще одна доморощенная (в хорошем смысле этого слова) команда нашему футболу только на пользу. Хватит скупать заграничный хлам. Удачи ребятам, команде и руководству региона.
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bset
1501852322
Приятно читать про такие команды. Развитие инфраструктуры дает свои плоды. Да и регионы потихоньку отказываются от финансирования - приходят инвесторы, которые работают, чтобы получать прибыль. Даже сейчас видно, что уровень ФНЛ потихоньку растет. Больше команд - больше дивизионов. У нас же большая страна! Спасибо ЧМ. После 2018 надо подавать заявку на проведение ЧМ на Дальнем Востоке.
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x-x-x-x-x
1501856222
рад за Балтику и успехов им!!!
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giluxa1963
1501861049
как всегда первый круг Балтика чемпион а во втором начинают сливать матчи ну не хотят они в вышку
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GraberKGD
1501865277
С таким тренером и с таким составом разве это сенсация?
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pik54
1501907388
Успехов Балтике! На этом не останавлваться.
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mihail1980
1501914761
балтика в РФПЛ
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Bronholm
1501945585
Удачи!
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