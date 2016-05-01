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  • Детский лепет. Как дерби «Локомотива» и «Спартака» перестало быть серьезным

Детский лепет. Как дерби «Локомотива» и «Спартака» перестало быть серьезным

В предматчевые часы создавалось полное ощущение предстоящего шоу. В вагонах метро, бороздящих красную ветку, царила концертного уровня толчея, город заполняли люди с красно-белыми и красно-зелеными розами, и даже некоторые работники полиции в предматчевые минуты с явным нежеланием добирались до стадиона на том же метро – видимо, настолько была необходима подмога. Всю неделю и сами клубы поднимали хайп: в «Спартаке» вновь случилась семейная ссора между фанатами и футболистами, а в «Локо» атмосфера наладилась настолько, что они позволили себе действительно привлекательный перфоманс:

На поверку не получилось ни войн бесконечности, ни даже «противостояния». Так, только небольшие склоки. Тор Денисов пару раз обрушил молнии гнева на Промеса, Самедов иронизировал над затягивающим время разговорами об ауте Глушаковым, а судья регулярно провоцировал хозяев на возмущения. Даже фанаты не выглядели угрозами друг для друга: стандартные кричалки, к концу встречи сходящие на убыль, да предпасхальные скромные свечи-файеры. Ажиотаж оказался синтетическим, а вся принципиальность – лишь журналистским штампом. «Спартак» сезон почти закончил. Единственной целью осталось примирение с фанатами, которого необходимо было достичь именно в этом матче. «Локомотив» как претендент на золото воспринимается лишь математически, но никак не всерьез. «Зенит» вернулся в борьбу с весны и напомнил, какой именно четвертый на пьедестале РФПЛ сейчас лишний. Реальное сражение за чемпионство сегодня идет между двумя самыми стабильными клубами России последних лет и сенсационным фаворитом гонки. «Локо» и «Спартак» – лишь бонусное блюдо, которое влезет не в каждый желудок.

Забавно, но главная цель «железнодорожников» нынче тоже имеет прямое отношение к болельщикам. С ними не нужно мириться – их нужно просто найти и привести на стадион. 20 тысяч – это хорошо, но не аншлаг. Для этого необходима стабильность, которая в прошлые сезоны была антонимом слова «Локомотив». Интересно, что в плохой работе по привлечению людей клуб не обвинишь – здесь и отличные сюжеты «Локо ТВ», и сектора для студентов, детей и семей, и многочисленные акции. Да, заполнять арену суровыми мужиками пока не получается, но зато детишек любых возрастов на «Локомотиве» полно. Крайне любопытно наблюдать, как они резонируют с фанатской трибуной, где устраивают массовый стриптиз и активно демонстрируют свое отношение к акции «Стоп мат». Например, сидящей неподалеку девочке лет шести в розовой курточке и милым игрушечным котиком в руках настолько понравился ритм заряда «Красно-белые ублюдки, хэй-хэй!», что она сначала закачала под нее головой, а затем и вовсе начала подпевать.

Но даже столь мелодичные кричалки и клубные акции – не гарант воспитания в юных чадах любви к красно-зеленым цветам. К концу матча многие маленькие болельщики стали откровенно симпатизировать «Спартаку» и радоваться голу Зе Луиша. Может быть, хоть такая медвежья услуга сделает в будущем фанатов красно-белых терпеливее и мягче.

Практически все, окружающее вчерашний матч, напоминало детский лепет. Состав «Спартака» поражал русскостью, но вряд ли ею вдохновлял. Баннер «5 побед – путь к чемпионству» от хозяйских фанов с первых минут выглядел иронично. Игра была скорее битвой за репутацию, нежели за медали, локальной разборкой без особого шума. Не создали его и тренеры на послематчевой пресс-конференции. Леонид Трахтенберг – пресс-атташе «Спартака» – сразу же установил жесткие рамки для журналистов, что совсем не помогла выудить из Аленичева интересную информацию, и вызвало в итоге финальную реакцию самого ограничителя: «После поражений вопросов полно, а после побед – ничего». Игорь Черевченко же настолько не заинтересовал ребят из СМИ, что услышал лишь два вопроса, на один из которых отвечать не стал (о несправедливом судействе). Создавалось полное ощущение, что все вокруг хотят как можно быстрее избавиться от формальности в виде дерби и уехать на шашлыки отмечать майские праздники.

«Спартак» впереди ждет тяжелейшая битва за попадание в пятерку. «Локомотив» выпал из тройки и отстал от «Зенита» на три очка. Чем ближе конец сезона, тем очевиднее оба пыжащихся вчера в Черкизово клуба движутся к провалу. Одни не вернули дух и конкурентоспособность даже с уважаемым «своим» тренером, другие – портят концовку сезона, который еще осенью блестел медалями. Юным болельщикам на комфортных трибунах выбирать между двумя неудачниками непросто. Каково же будет красно-белым и красно-зеленым, когда в Москве откроется стадион единственного стабильного столичного клуба?

Не забывайте о «Локо». Реальные шансы «Локомотива» на чемпионство

Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зе Луиш Аленичев Дмитрий Черевченко Игорь
Комментарии (7)
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LokoGoGo
1462101387
пропитано проконявым подтекстом
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gera123
1462101793
автор болела ЦСКА
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mahan
1462102985
Борис с такими статьями "давай до свидания". Не твое это. Реально детский лепет. Ты там не плакал когда ее писал?
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Strig
1462104517
Вот когда откроется тогда и накроется!
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арейская
1462106705
Статья ни о чем, что хотел донести автор до читателей, так и не поняла
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никорос
1462202191
автор не о чем совершенно, пустобрёх какой то
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