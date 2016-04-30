Не забывайте о «Локо». Реальные шансы «Локомотива» на чемпионство

Тактика

«Локомотив всегда немного забивал и мало пропускал. Это стиль команды», – сказал в интервью Игорь Черевченко. В основе игры «Локо» и правда лежит принцип наименьшей траты внутренней энергии. Но такой метод эффективен, только если ты способен контролировать игру весь матч. У «Локомотива» же с этим проблемы.

Эти проблемы проявились в матче с ЦСКА. Поначалу, придерживаясь установки на игру, «Локомотив» быстро забил и не давал сопернику возможности отыграться. Но уже в конце первого тайма красно-зеленые начали ошибаться в обороне, и дважды ворота Гильерме спасала штанга. Конец второго тайма получился еще более неудачным. «Локомотив» пропустил, а затем в течении еще десяти минут держал осаду «армейцев». Мячом не владел и в контратаки не выходил. Если бы не неудачная игра Широкова – «Локомотив» почти наверняка упустил бы и ничью.

В предыдущем туре команда Черевченко в Перми играла с «Амкаром», уставшим после кубкового полуфинала. В результате «Локомотив» победил с минимальным счетом, но за всю игру создал меньше пяти опасных моментов, а во втором тайме снова позволил сопернику строить позиционные атаки. «Локомотиву» не хватает физической подготовки, поэтому он так невнятен в концовках таймов. При этом тренерская установка на игру вполне допустима и приносит результаты. Просто «Локомотив» – это не мадридский «Атлетико», готовый обороняться хоть три матча подряд. Нужного результата игрой от обороны достичь получается не всегда.

Ключевые игроки

Вопрос, кто из игроков приносит команде наибольшую пользу, слишком спорный, чтобы настаивать на собственной правоте. Но по последним играм в «Локомотиве» можно выделить Чорлуку и Самедова. Первый отвечает за главную линию команды, оборонительную, от игры которой зависит игра всей команды. Второй – игрок созидающий и думающий. Самедов начинает атаки «Локомотива», работает с нападающими и реализовывает стандарты.

В игру клуба пытаются встроить Хенти, заменившего Ниасса, который уехал покорять АПЛ. Но с Хенти проблемы. Кажется, нападающий не готов к российскому футболу, который по уровню лучше чемпионата Словении. Хенти, видимо, не ожидал такой жесткой обороны, поэтому сейчас испытывает определенные проблемы.

С одной стороны, нападающий обладает хорошей скоростью, что важно для «Локомотива», играющего на контратаках. С другой – Хенти не цепляется за мяч и поэтому бесполезен при прессинге.

Расписание

У «Локомотива» тяжелый календарь. В оставшихся пяти турах команда сыграет со «Спартаком», «Ростовом» и «Зенитом». Кроме этих сверхважных матчей будут еще две домашних встречи с «Кубанью» и «Мордовией». Но они трудностей «Локомотиву» принести не должны.

А вот с командами из верхней части таблицы будет тяжело. Игра с ЦСКА подтвердила, что «Локомотив» теряет контроль, когда встречается с серьезным соперником. Необходимо подготовиться к этим поединкам физически, набрав оптимальную форму.

Самая интересная встреча у «Локомотива»» будет 6 мая с «Ростовом». Интересна эта игра с тактической точки зрения, как противоборство двух обороняющихся команд, привыкших контратаковать и меньше владеть мячом. Вряд ли мы увидим много и голов и игры «без центра поля», но посмотреть на эту «интеллектуальную битву» все же стоит.

Соперники

При таком расписании шансы «Локомотива» на чемпионство не высоки. Но другим претендентам на золото тоже тяжело. ЦСКА и «Зенит» играют друг с другом в финале Кубка России. Обеим командам нужна победа, потому что в противном случае они могут остаться в этом сезоне без трофея. Следовательно, финал будет изнурительным. Вероятен овертайм. И для «Локомотива», и для «Ростова» это плюс.

Но и у «Ростова» есть проблемы. К команде приковано повышенное внимание, это отвлекает и не позволяет играть на пределе своих возможностей. А в турнирной таблице настолько тесно, что терять очки нельзя ни в одном матче.

Главный соперник «Локомотива» – «Краснодар». Сейчас у команд по 46 очков, между ними идет борьба за 4-е место и попадание в Лигу Европы. «Краснодару» с расписанием повезло. Они могут без труда выиграть во всех оставшихся матчах, кроме разве что игры с ЦСКА. Это то, чего действительно стоит опасаться «железнодорожникам».

Задачи

Черевченко о целях на конец сезона не распространяется: «Играем от игры к игре. Итоги будем подводить после последнего тура». Сейчас эту шаблонную отговорку для журналистов использует почти не каждый тренер. На самом же деле «Локомотив» вряд ли рассчитывает на чемпионство. Но точно хочет утвердиться в зоне еврокубков. Выбранная тактика дает результат, но впереди – серьезное испытание, выдержать которое сможет не каждая команда.

10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»

Максим Беляев: «Смородская распорядилась, чтобы мне каждый день давали черную икру и свежевыжатый гранатовый сок»