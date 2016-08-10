Первые действия нового руководства «Локомотива»

Вернуть болельщиков

В первую очередь на стадион. Судя по всему, Ольга Смородская работала в этом направлении по остаточному принципу. Пару раз Дмитрий Тарасов водил экскурсии по арене, чуть чаще травмированные игроки, которым нечего было делать, раздавали автографы всем желающим, но никакой системы во взаимоотношении клуб – болельщики не было.

У «Локомотива» не так мало болельщиков, как может показаться, но проблемы с посещаемостью очевидны. За последние пару лет можно было убедиться, что одни результаты людей на трибуны не завлекут. «Локо» боролся за медали еще весной, однако посещаемость от этого не увеличилась. В различных рейтингах клуб занимал 10-12 места, в среднем на матчи команды ходили по 8 тысяч человек.

Пора это прекратить. Первое, что надо сделать – снизить стоимость билетов. Поверьте, многие клубы РФПЛ теряют болельщиков на стадионах, потому что ходить туда – дорогое удовольствие. Нужно сделать билетную программу, чтобы на матчи можно было попасть, как за 300-400 рублей, так и за 3-4 тысячи. Пусть за 400 рублей будут не самые лучшие места, но это вы знаете, как в России любят халяву.

Также очень важно сделать комфортным не только просмотр, но и чем-то занять зрителей в перерывах или перед матчем. «Зенит», например, крутит различные видеоролики с игроками на «Петровском», а рядом со стадионом оборудовано больше десяти точек продаж чая/пива/кукурузы/сосисок. Причем реализацию товара осуществляет компания-партнер питерского клуба, а не какие-то сомнительные персонажи.

Необходимо объяснить, рассказать, вдолбить, что времена, когда каждый баннер нужно было согласовывать в десяти инстанциях, а за нелицеприятные кричалки могли последовать санкции, давно прошли. Теперь все будет по-другому. Если начать реализовывать основные пункты оперативно, не говоря уже о нормальном сервисе продажи электронных билетов, сайте, приложении и так далее, то болельщики поверят в клуб, поедут на стадион и все остальное сделают сами.

Найти подход к молодым талантам

Воспитанник «Локо» Аршак Корян больше года пробивает себе дорогу в чемпионате Голландии, выступая за «Витесс». Вместе с очаровательной супругой Викторией они живут в тихом местечке, а 21-летний парень занимается любимым делом, прогрессирует и уже в этом сезоне может громко о себе заявить. История его ухода довольно мутная, Смородская утверждала, что игрок хотел заработать, сам Аршак лишь хотел в первую команду.

Антон Миранчук зажигает в Эстонии, забивает в Лиге Европы, и, кажется, не горит большим желанием возвращаться в «Локомотив». Мегаталантливый крайний полузащитник Николай Кипиани, творивший чудеса на мемориале Гранаткина полтора года назад, тоже может уйти. И мы еще оставляем за скобками Алана Гатагова, Тараса Бурлака, Дмитрия Полоза, Магомеда Оздоева, Панайота Хартияди. Большинство из них покинуло клуб именно при Смородской.

Главным упущением этого лета стал, конечно, уход Рифата Жемалетдинова в «Рубин». И можно было, наверное, обвинить только игрока в желании заработать больше денег, но после всех уже состоявшихся потерь у кого-то повернется язык это сделать? Менеджмент «Локомотива» не умеет работать с талантливой молодежью, которая регулярно выходит из академии. Это нужно прекратить, и искать рычаги убеждения.

Наладить трансферную политику

От ошибок не застрахован никто, но у «Локомотива» их почему-то было очень много. Трудно представить себе ситуацию, когда в условном ЦСКА взяли бы игрока на серьезную зарплату, а он последние два года контракта тренировался бы с «молодежкой». При этом руководство в один голос заявляет: «Альберто Сапатер профессионально подходит к работе, выполняет все требования…». И серьезно подчищает клубную казну. Трансферные провалы случались и у Филатова-Семина, и у Наумова-Рахимова, но тогда их действительно можно было чем-то оправдать. За шесть лет работы Смородской в «Локомотиве» приятно вспоминать покупку только четырех игроков: Ведрана Чорлуки, Александра Самедова, Даме Н’Дойе и Умара Ниасса. При этом именно к селекции стоит отнести покупку последнего. Ведь Чорлука имел серьезный опыт выступления в АПЛ и сборной, Самедов – один из самых стабильных игроков России, а Н’Дойе – лучший бомбардир чемпионата Бельгии.

«Я решила положить конец бездумным и необоснованным приобретениям», – говорила после своего назначения Смородская. Потом были Мануэль Да Кошта, Синияд Ибричич, Андрей Иванов, Виктор Обинна, Фелиппе Кайседо, и остальные. За всех этих игроков были отданы деньги. Не самые маленькие.

Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»

Привлекать локомотивцев

От людей, близких к будущему президенту клуба, слышится, что он не собирается чураться всех бывших локомотивцев, будто они несут проказу. Геркус намерен встречаться со всеми людьми, которые раньше были связаны с клубом и хотят помочь в дальнейшем развитии.

С новым президентом в клуб точно приходит только один человек – бывший спортивный директор «Зенита» и тренер сборной России Игорь Корнеев. При этом Геркус уже попросил вернуться в клуб Алексея Киричека, который работал в «Локо» с 2006 по 2010 год и одно время даже исполнял обязанности президента. Он пришел еще при Липатове, здорово отработал при Наумове и был уволен Смородской. В частности, при непосредственном участии функционера клуб активно открывал фирменные магазины по всей Москве, так же он поддерживал фестиваль «Локобол». При нем заключались большое количество партнерских соглашений. Приобретение, конечно, полезное.

Также Геркус хочет предложить работу Юрию Семину. Первые контакты между ними уже были. Пока неизвестно на какой конкретно должности видят заслуженного тренера, но, скорее всего, он будет работать в роли советника по спортивным вопросам. Возможно, будет курировать пирамиду команд.

Всех деятелей команды Смородской новый президент увольнять не собирается. С каждым будет проведена беседа, после которой станет понятна их дальнейшая судьба. Приходить и устраивать массовые чистки – не залог успеха.