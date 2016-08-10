Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»

«Локомотив» близок к смене президента, а Ольга Смородская – к долгожданной для фанатов клуба отставке. «Бомбардир» выбирает наиболее красноречивую статистику за время ее шестилетнего правления.

Много титулов за шесть лет в «Локомотиве» Ольга Смородская не принесла, но запомнилась кое-чем другим помимо выигранного Кубка России. А именно: тренерской чехардой, во время которой команду тренировали и россияне, и иностранцы.