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    Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»


    4
    Голосов: 3
    10.08.2016 10:20
    «Локомотив» близок к смене президента, а Ольга Смородская – к долгожданной для фанатов клуба отставке. «Бомбардир» выбирает наиболее красноречивую статистику за время ее шестилетнего правления.

    Много титулов за шесть лет в «Локомотиве» Ольга Смородская не принесла, но запомнилась кое-чем другим помимо выигранного Кубка России. А именно: тренерской чехардой, во время которой команду тренировали и россияне, и иностранцы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +263

      Саладин 10 августа 2016, 12:23

      слава богу, избавились от этой коровы!

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 10 августа 2016, 10:39

      Черевченко дала зарплату как помощника, игроков распродала и говорит давай Игорь в тройку попадай в конце сезона. Нормальный такой расклад. У любого нервы не выдержат. Надеюсь Игорь останется на нормальных условиях с новым руководством.

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 16 июля 2016, 13:57

      Уход из клуба вот её главное достижение.....

      15
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > alex-76 10 августа 2016, 10:35

      ахахах)) верняк))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 июля 2016, 00:06

      Теперь полгода будем следить, кто на каких постах будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 июля 2016, 23:12

      Если бы бюджет не подвел она бы продолжала ! А так я очень рад что уходит !

      1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 15 июля 2016, 22:30

      ПОТРАЧЕНО! А вообще давно было пора, это как противогаз снять, который тебя удушает, может ЛоКо вдохнет новой жизнью...

      3
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      Рейтинг: +12

      realbetiss86 15 июля 2016, 20:11

      Бидончик,так вдуй!Может подобреет! :)

      -2
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      Рейтинг: +12

      realbetiss86 15 июля 2016, 20:10

      Вот про деньги кончились - это чётко!!!!Совсем совесть потеряли,люди ждут побед,а в итоге только продаём и не покупаем!А Игарёк настоящий железный дорожник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 15 июля 2016, 18:36

      тише не спугните удачу.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июля 2016, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь будет еще хуже. Деньги кончились.

      -5
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