Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»

Много титулов за шесть лет в «Локомотиве» Ольга Смородская не принесла, но запомнилась кое-чем другим помимо выигранного Кубка России. А именно: тренерской чехардой, во время которой команду тренировали и россияне, и иностранцы.
Много титулов за шесть лет в «Локомотиве» Ольга Смородская не принесла, но запомнилась кое-чем другим помимо выигранного Кубка России. А именно: тренерской чехардой, во время которой команду тренировали и россияне, и иностранцы.
слава богу, избавились от этой коровы!
Черевченко дала зарплату как помощника, игроков распродала и говорит давай Игорь в тройку попадай в конце сезона. Нормальный такой расклад. У любого нервы не выдержат. Надеюсь Игорь останется на нормальных условиях с новым руководством.
Теперь полгода будем следить, кто на каких постах будет
Если бы бюджет не подвел она бы продолжала ! А так я очень рад что уходит !
ПОТРАЧЕНО! А вообще давно было пора, это как противогаз снять, который тебя удушает, может ЛоКо вдохнет новой жизнью...
Бидончик,так вдуй!Может подобреет! :)
Вот про деньги кончились - это чётко!!!!Совсем совесть потеряли,люди ждут побед,а в итоге только продаём и не покупаем!А Игарёк настоящий железный дорожник!