«Балтика» – бренд российского футбола». Как калининградский клуб спасается от краха

Что творится?

То, что «Балтика» вообще сейчас выступает в ФНЛ, – оставленный в наследство подарок от расформированной «Волги». Летом 2016 года волжане повторили судьбу «Нижнего Новгорода», лишив город, который примет матчи чемпионата мира-2018, серьезного футбола. «Балтика» к тому времени уже собиралась месить газон в ПФЛ, однако чужой смертью спаслась от вылета. «В ПФЛ никто выступать не хотел, боялись ее, как огня», – ликовал экс-главный тренер калининградцев Александр Горбачев. Напрасно. В новом сезоне «Балтика» с ним во главе в 12-ти турах набрала 10 очков, после чего он сам подал в отставку, хотя и остался в клубе в качестве старшего тренера.

Позднее Горбачев был передвинут на пост спортивного директора, а команду возглавил Игорь Захаряк. «Откуда он взялся – для меня было загадкой! Как мне объяснили, это кризисный менеджер. Мол, в Казахстане он в какой-то момент поднял команду с 16 места на 15», – усмехается бывший спортивный директор «Балтики» Антон Синьков, который решил уйти из клуба в сентябре минувшего года. По его инициативе в «Балтике» мог появиться опытный Леонид Ткаченко (четырежды работал в Калининграде), однако тот заявил, что начнет в команде массовые «репрессии» и даже выгонит хромую собаку Зину, живущую у стадиона. В итоге – Захаряк, 12 матчей, всего семь набранных очков и полная обреченность в зоне вылета.

Что изменилось в руководстве?

Бардак, творящийся в «Балтике», по полочкам разобрал все тот же Синьков. В его словах – и смех, и слезы: «Вместо того чтобы наладить производство и продажу атрибутики, люди из коммерции приходят на работу и раскладывают на компьютере пасьянс «Косынка». Его негодование распространяется и на то, как из команды неизвестно куда утекают бюджетные деньги, заявив, что бабушки, торгующие семечками у стадиона, справились бы с этой задачей не хуже. «Плацдарм у клуба есть, но уровень менеджмента нулевой», – подытожил Синьков.

Осознание того, что «Балтика» находится почти при смерти, пришло к руководству клуба с сильным запозданием. Спустя полсезона. Спасибо, что вообще пришло. Во многом за счет проснувшейся заинтересованности в обновившемся управлении Калининградской области в команде начались подвижки. Еще бы – Калининграду принимать чемпионат мира, строится новый 35-тысячный стадион. А для кого? Теперь в «Балтике» появились финансы, а долги в размере 11 миллионов рублей, которые набежали с сентября по ноябрь перед 61 сотрудником, были погашены.

Лечить пациента решили крупными перестановками. Главная пилюля – приглашение нового генерального директора. 35-летний Тимур Лепсая раньше трудился спортивным директором в «Сатурне» и не испугался взяться за работу в клубе, который может пойти по пути утопающего. «В российском футболе «Балтика» является определенным брендом. Мы пришли, чтобы возродить команду», – рассказывает Лепсая о своем назначении. Он же не сомневается, что дела в клубе наладятся: «Могу пообещать, что наша команда не будет безвольной. Ребята будут на поле отдаваться игре на 110%. Сделаем все, чтобы «Балтика» осталась в ФНЛ».

Новостные ленты пошли в разрыв, когда в СМИ заговорили о возможном приходе на пост президента «Балтики» Ольги Смородской. Якобы даже ее зять Кирилл Котов мог высадиться в Калининграде в качестве спасительного десанта, однако на все домыслы Смородская ответила коротко: «Для это нет никакой почвы». Но бомба все же громыхнула. «Балтику» возглавил Игорь Черевченко, который после ухода из «Локомотива» сидел без работы. «Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти «Балтику» от вылета во второй дивизион», – оценивает собственные перспективы Черевченко. Его помощником стал Валерий Климов – тот самый, что играл за «Томь» и «Рубин». Разгребать им придется много и в сжатые сроки. «Балтика» торчит на предпоследнем месте. Чтобы не отправиться в ПФЛ, нужно как минимум ликвидировать 10-очковое отставание за оставшиеся 14 туров.

Как дела с селекцией?

«Мы не богатый клуб, но зато прочно стоящий на ногах», – рассказал о финансовых возможностях «Балтики» Лепсая. После своего назначения гендиректор заявил, что зимой команда будет комплектоваться только с помощью свободных агентов и арендованных футболистов, хотя и клуб имеет финансовую подпитку со стороны руководства Калининградской области.

Бесплатно «Балтика» уже пошумела приобретением Александра Шешукова. 33-летний полузащитник играл за «Локомотив», когда Черевченко возглавлял железнодорожников. Теперь тренер и футболист, который после разрыва контракта с тульским «Арсеналом» в качестве свободного агента присоединился к «Балтике», снова вместе.

«Ребята, я за своих футболистов отвечаю! И покажу вам это на примере Джафара», – распинался футбольный агент Дмитрий Селюк. Его клиент – Абдулла Джафар – еще один новобранец «Балтики». 18-летний пацан из Буркина-Фасо пытался трудоустроиться в ЦСКА, «Урал» и «Актобе», но никого своей магией не зацепил.

Местными Алладинами же в Калининграде попытаются стать экс-защитник «Крыльев Советов» Алексей Концедалов и два футболиста «Тосно» – Никита Тимошин и Станислав Причиненко. А вместо молодого Дениса Вамбольта, ушедшего на повышение в «Амкар», в «Балтику» из «Кубани» прибыл Евгений Фролов, однажды подшутивший над журналистом, представившись Львом Ивановичем Яшиным. «Главное – наладить игровую дисциплину», – отмечает Игорь Черевченко. Без нее не спастись.

Нулевка. Как живут «Балтика» и Калининград за два года до ЧМ-2018