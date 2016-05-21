Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня

Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все – ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников. По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

«Краснодар» устроил проводы Диканю

«Краснодар» провел чествование голкипера Андрея Диканя. Поединком 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), состоявшимся на поле «горожан», 38-летний страж ворот завершил карьеру профессионального футболиста. Отметим, что в этой встрече вратарь «быков» на поле так и не появился. В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 14-ти играх, пропустив 15 мячей. Дикань защищает цвета «Краснодара» с июня 2014-го года. Предыдущими его клубами в России были «Спартак», «Терек» и «Кубань».

«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

«Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас». Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.

Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ с 20-ю голами

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16. Игрок «быков» записал на свой счет 20 забитых мячей в 29-ти поединках. Отметим, что все они были забиты форвардом с игры. Вторым в списке лучших снайперов чемпионата финишировал атакующий хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся 18 раз в 30-ти встречах. Дважды голландец поражал ворота соперников красно-белых в 11-метровой отметки. На третьем месте расположился форвард «Зенита» Халк: бразилец отметился 17-ю голами в 27-ми матчах. Из них семь – с пенальти.

Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0. Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завjевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.

РФПЛ. ЦСКА – чемпион, «Динамо» вылетело в ФНЛ

Сегодня состоялись поединки заключительного 30-го тура РФПЛ. ЦСКА победил «Рубин» в Казани и завоевал чемпионское звание, «Ростов» обыграл в гостях «Терек» и завершил сезон на втором месте, а «Динамо» уступило «Зениту» и покинуло РФПЛ. В других матчах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Анжи», «Краснодар» с минимальным счетом нанес поражение «Амкару», «Уфа» добилась победы над «Спартаком», «Урал» победил «Кубань», а «Локомотив» разгромил «Мордовию».

Добытчики золота из ЦСКА, киллер московского «Динамо» и другие герои – в обзоре 30-го тура РФПЛ