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  • Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня

Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня

Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все  ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников. По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

«Краснодар» устроил проводы Диканю

«Краснодар» провел чествование голкипера Андрея Диканя. Поединком 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), состоявшимся на поле «горожан», 38-летний страж ворот завершил карьеру профессионального футболиста. Отметим, что в этой встрече вратарь «быков» на поле так и не появился. В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 14-ти играх, пропустив 15 мячей. Дикань защищает цвета «Краснодара» с июня 2014-го года. Предыдущими его клубами в России были «Спартак», «Терек» и «Кубань».

«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

«Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас». Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.

Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ с 20-ю голами

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16. Игрок «быков» записал на свой счет 20 забитых мячей в 29-ти поединках. Отметим, что все они были забиты форвардом с игры. Вторым в списке лучших снайперов чемпионата финишировал атакующий хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся 18 раз в 30-ти встречах. Дважды голландец поражал ворота соперников красно-белых в 11-метровой отметки. На третьем месте расположился форвард «Зенита» Халк: бразилец отметился 17-ю голами в 27-ми матчах. Из них семь – с пенальти.

Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0. Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завjевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.

РФПЛ. ЦСКА – чемпион, «Динамо» вылетело в ФНЛ

Сегодня состоялись поединки заключительного 30-го тура РФПЛ. ЦСКА победил «Рубин» в Казани и завоевал чемпионское звание, «Ростов» обыграл в гостях «Терек» и завершил сезон на втором месте, а «Динамо» уступило «Зениту» и покинуло РФПЛ. В других матчах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Анжи», «Краснодар» с минимальным счетом нанес поражение «Амкару», «Уфа» добилась победы над «Спартаком», «Урал» победил «Кубань», а «Локомотив» разгромил «Мордовию». 

Добытчики золота из ЦСКА, киллер московского «Динамо» и другие герои – в обзоре 30-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Европа ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Россия Динамо Смолов Федор Дикань Андрей Широков Роман Гилерме Нойштедтер Роман Луческу Мирча Моуринью Жозе Черевченко Игорь
Комментарии (36)
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Lb40
1463856420
Динамо жаль...
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Lesha VV
1463857069
Зачем Широков и Денисов в сборной ???
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ruverzema29rus
1463859391
с Ростова хоть для приличия кого-нибудь бы взяли...
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арейская
1463873688
Всё-же Жиркова не взял, злопамятен ты, Слуцкий, оказывается, из "Ростова" так никто не удостоился чести быть вызванным, а вот зачем там Денисов?
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Friedrich Zimmerman
1463874465
КАКОГО Х..Я КОМБАРОВ, КОКОРИН , ДЕНИСОВ, ЛОДЫРКИН ПОПАЛИ В СОСТАВ ? КУЗЬМИНА ХОТЯ БЫ ВЗЯЛ И ХОТЬ ОДНОГО ИГРОКА С РОСТОВА
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red-white fox
1463884176
Зачем Слуцкий берет Широкова, если в клубе в состав не ставит? А Кержаков гораздо чаще Кокорина играет, а в плане опыта не сравнить.
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1cent
1463892827
по поводу состава - это простите диздец пизайну, при любом раскладе даже если эта сборная что то там выиграет и слуцкий окажется епать каким гением он для меня просто сдох- уму сука непостижимо лодыгин, комбаров, кокорин, шишкин просто шок!!!!!!!!!!!!!! гилерме тоже пиздатый вратарь гыыыыы
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serhz
1463895916
Широков уже забыл ,когда на поле выходил и едет?? Кокоша с Камбаровым - что мало косячат в каждом матче ,чтобы о них забыть навсегда ?? -в Локомотиве полузащитник молодой , голодный до игры и до денег !!! -чем он хуже выпадающего из игры Глушакова ?? -в общем .в очередной раз . наша фанера пролетая над Парижем передаёт привет
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Ганнибал Лектор
1463899864
А кого брать-то из Ростова, господа критиканы? Разве что чудо-врача или чудо-тренера. Единственный оттуда россиянин, достойный вызова - экс-уралец Ерохин. ВСЁ! Миранчука, видимо, из соображений безопасности не взяли - Дзюба ж пообещал его поймать )) Кузьмин на одной ноге, да и возраст уже. Жирков в опале. И вместо Щенникова можно было бы Петрова вызвать. И Комбуаре явно тут лишний. В целом - объективно сильнейший состав. Удачи сборной!
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pravda
1463901771
Если игроки Ростова выступят в таком же духе и в следующем сезоне, то да, можно пригласить, а на данный момент это риск!
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