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    Добытчики золота из ЦСКА, киллер московского «Динамо» и другие герои – в обзоре 30-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    21.05.2016 16:40
    ЦСКА выиграл чемпионат России, «Зенит» получит бронзовые медали, «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона, Роман Павлюченко сыграет в стыковых матчах. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в кратком обзоре 30-го тура от «Бомбардира».

    Золотые герои – Алан Дзагоев (ЦСКА) и Игорь Акинфеев (ЦСКА)

    ЦСКА выиграл свое шестое российское чемпионство благодаря единственному голу в матче с «Рубином» на великолепной «Казань-Арене», и его автором стал именно Алан Дзагоев. Впрочем, награду лучшего игрока матча Дзагоев должен разделить с Игорем Акинфеевым, чей блестящий двойной сэйв на последних минутах спас здоровье многим фанатам ЦСКА, а самому клубу – чемпионство. Итак, 0:1, и «Рубин» не покинул десятку, но лишился главного тренера (это был последний матч для Чалого), а армейцы празднуют завоевание очередных золотых медалей.

    Не спаси Акинфеев, чемпионом быть бы «Ростову», который спокойно переиграл на выезде «Терек» благодаря голам Нобоа и Ерохина в каждом из таймов. Сердар Азмун на этот раз отметился голевым пасом, а ростовчане хоть и забили меньше всех из топ-6 российского чемпионата, зато так и остались клубом с самой крепкой обороной, которой в следующем сезоне предстоит вытерпеть на себе ужасы квалификации Лиги чемпионов.

    ЦСКА стал чемпионом России!

    Бронзовый герой – Артем Дзюба («Зенит»)

    Вообще, болельщики «Зенита» по этому сезону должны сильно полюбить Артема Дзюбу – тот и в Лиге чемпионов немало забивал, и в чемпионате, а кроме этого дважды огорчал «Спартак», а заодно и потопил с партнерами «Динамо» – на его счету сегодня гол и голевая передача на Кокорина (еще одна ирония судьбы). Разгром на «Арене Химки» довершил Кришито, который забил пенальти на последней минуте, и «Зенит» оформил бронзовые медали, несмотря на победу «Краснодара» над «Амкаром» (там все решил единственный гол Мамаева).

    Герой-спаситель – Иван Пауревич («Уфа»)

    «Динамо» оставалось лишь ждать, что «Мордовия» и «Уфа» свои матчи не выиграют, тогда даже поражение от «Зенита» оставляло бело-голубых в стыках. Саранский клуб без шансов уступил в Москве «Локомотиву» 0:3 (аплодисменты автору дубля – молодому Рифату Жемалетдинову, еще один гол на счету Шкулетича), а вот уфимцы, принимая «Спартак», забили уже на первой минуте, вскоре пропустили от Мельгарехо, но вышли вперед, реализовав очень сомнительный пенальти. За 22 минуты до конца хозяева довели счет до угрожающих 3:1. Угрожающих вылету «Динамо», что в итоге и произошло. Автором двух голов с игры стал как раз Иван Пауревич, которого мы не раз ругали в наших обзорах за ужасные ошибки в обороне (в том числе и в важнейшем матче против «Динамо»).

    «Динамо» и «Мордовия» вылетели напрямую, а «Уфа» осталась в РФПЛ на следующий год. В стыковые матчи угодили «Анжи» и «Кубань» – махачкалинский клуб так и не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (встреча завершилась нулевой ничьей), а «Кубань» уступила немотивированному «Уралу» 0:2 – счет открыл Гогниев, а удвоил – Сапета. Таким образом, «Анжи» сыграет в стыковых играх с «Волгарем», а «Кубань» – с «Томью». Матчи пройдут 24 и 27 мая.

    Символическая сборная 30-го тура РФПЛ:

    Результаты 30-го тура РФПЛ:

    «Рубин» – ЦСКА – 0:1

    «Терек» – «Ростов» – 0:2

    «Динамо» – «Зенит» – 0:3

    «Краснодар» – «Амкар» – 1:0

    «Урал» – «Кубань» – 2:0

    «Крылья Советов» – «Анжи» – 0:0

    «Уфа» – «Спартак» – 3:1

    «Локомотив» – «Мордовия»» – 3:0

    Все голы 30-го тура РФПЛ

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 23 мая 2016, 11:54

      шкулетича вместо дзюбы

      0
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 23 мая 2016, 11:42

      Надо Шатова вместо Кокорина!

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 23 мая 2016, 00:00

      я бы Марио Фернандеса поставил бы в Символическая сборная 30-го тура РФПЛ.
      Отличную игру показывал.

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 22 мая 2016, 08:48

      Приятно увидеть Богаева,суда нужно была еще и Палеенко,который заработал пенальти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 21 мая 2016, 20:19

      Иван Грозный: - "Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал".
      Леонид Слуцкий: - "Казань брал, ЧР брал, ЛЧ не брал".
      Опять будем наблюдать жалкие потуги "коней" в ЛЧ.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > kachan63 23 мая 2016, 00:02

      ну наверное потому что ЦСКА вышел в лч...
      А вы только кукарекать умеете. Если вышли - значит достойны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +276

      Black77718 21 мая 2016, 18:36

      Чемпионы то в 3 за 4 года чемпионы да только за 4 года ни разу весной в еврокубках не играли с 2012 года

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 21 мая 2016, 18:13

      Стыковые матчи этот задолбавший уже канал Матч ТВ показывать , я смотрю по программе, тоже не собирается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 21 мая 2016, 17:24

      кому было нужно,тот и выиграл

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 21 мая 2016, 17:23

      Возможно, было бы справедливее вместо Пауревича Стоцкого поставить в сборную. В этих голах Ивана подачи были важнее исполнения.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 мая 2016, 16:51

      Сломался сайт. Ошибка на главной

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > mgordeev 21 мая 2016, 17:07

      Какая ошибка?

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > НИККО13 21 мая 2016, 18:21

      500 серверная была #8. Сейчас починилось.

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