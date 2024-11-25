Маркиньос сказал, кому посвятит первый забитый гол за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос после домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) ответил на вопрос, может ли назвать кого-то из легенд красно-белых, кто ему запомнился по фильмам или по критике в его адрес в связи с отсутствием голов.

«Я сейчас сфокусирован на следующих матчах, важно обыграть «Ростов» и «Краснодар». Знания испанского не хватает для этого, после этого будем заниматься этим.

Я работаю каждый день над тем, чтобы делать результативные действия, чтобы гол пришeл ко мне. Я очень хочу забить! Два месяца назад не стало моего отца, хочу посвятить ему этот гол.

Я правда много работаю, но из-за позиции приходится много отрабатывать в обороне, бежать в атаку, не всегда есть эти моменты, но они появляются, поэтому однажды я его обязательно использую», – сказал Маркиньос.

25-летний вингер перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» 3 августа за 5 миллионов евро.

Маркиньос провел за красно-белых 18 матчей, не забил голов, отдал 3 передачи.

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