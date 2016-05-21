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    ЦСКА стал чемпионом России!


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    Голосов: 0
    21.05.2016 16:00
    Подошел к концу очередной футбольный сезон. В заключительном туре наконец-то определился чемпион и команды, которые покинули лигу. «Бомбардир» показывает все ключевые моменты 30-го тура российской Премьер-лиги.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 22 мая 2016, 23:54

      ростов заслуживал победы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 22 мая 2016, 02:02

      дааааа.... интересно Уфа сыграла)))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 21 мая 2016, 19:48

      Дядя Лёня лучший!) Красавцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 мая 2016, 17:09

      Чемпионы!! Чемпионы!! Мы чемпионы!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 21 мая 2016, 17:06

      Выиграли чемпионство ради очередного слива в лиге чемпионов!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > шеффилд таун 23 мая 2016, 00:07

      а почему Зенит не выиграл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Nikitich 21 мая 2016, 16:23

      Ура! Чемпион есть, а никакой радости нет! Странно.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Nikitich 21 мая 2016, 16:48

      Радости нет, потому, что чемпион тряпочный

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2016, 16:00

      с такой игрой только у нас становятся чемпионами за весь матч один момент и то из за грубой ошибки Ткачука. кони не заслужили чемпионства Ростов был лучше

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Lakers'95 > RiddlerRiddler 21 мая 2016, 17:09

      тебя головой в детстве об стену часто били? кого они купили? может судью который ставит офф-сайд там где его нет?

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 мая 2016, 15:51

      Поздравляю ЦСКА с чемпионством.

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 21 мая 2016, 15:46

      цска с чемпионством! заслужили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 21 мая 2016, 15:36

      Хорошая игра!
      МОЛОДЦЫ!!!!!

      -1
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