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ЦСКА стал чемпионом России!

ЦСКА выигрывает чемпионат! «Динамо» и «Мордовия» отправляются в ФНЛ!!!

Спасение Акинфеева, которое может принести ЦСКА титул. Это немыслимо!

«Уфа» забивает третий гол в ворота «Спартака». «Динамо» нужно два мяча подопечных Аленичева, чтобы спастись от вылета.

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Дважды успела пропустить и «Кубань». Команда в зоне стыковых матчей.

Второй гол пропускает «Динамо». Рассыпались москвичи. А забил Кокорин!

Артем Дзюба забивает в ворота «Динамо"! Москвичам тоже нужна победа. Похоже, и они напрямую вылетают в ФНЛ.

Похоже, первая вылетающая команда уже определилась. «Мордовия» пропустила второй мяч от «Локомотива» в игре, где ей нужна только победа.

Второй мяч в ворота «Терека» забивает «Ростов». Ерохин отличился! Но «Ростову» по-прежнему нужен гол «Рубина» в матче с ЦСКА.

Начались вторые таймы. Решающие 45 минут нынешнего сезона!

Перерыв во всех матчах. Пока расклад таков, что ЦСКА – чемпион, «Ростов» занимает вторую строчку, а «Динамо» и «Мордовия» вылетают в ФНЛ!

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Дзаго-о-о-оев! ЦСКА выходит вперед в матче с «Рубином"! При таком результате армейцы могут даже не смотреть за ходом параллельных встреч.

Это что-то невообразимое! К 13-й минуте уже три мяча забито в нашем любимом матче. Игбун реализует пенальти и в режиме онлайн снова спасает «Уфу» от вылета.

Мельгарехо сравнивает счет. Пока голы есть только в матче «Уфа» – «Спартак».

«Уфа» открыла счет в матче со «Спартаком». Этот гол опускает «Динамо» в зону прямого вылета!

Начинаются у нас матчи. Следим и не отрываемся!

Динамовцам придется тяжело в игре с «Зенитом». Однако состав гостей вызывает массу вопросов. Большие потери из-за перебора лидерами желтых карточек.

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Интересное построение выбрал Курбан Бердыев. Дмитрий Полоз вернулся в стартовый состав.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Составы на матч «Рубин» – ЦСКА

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Больше всего нас сегодня интересуют три встречи. «Динамо» необходимо побеждать «Зенит», чтобы спастись от вылета в ФНЛ. ЦСКА нужно преодолеть барьер «Рубина», чтобы без стать чемпионом. «Ростову» же предстоит сложное испытание в Грозном. Однако не оставим без внимания и остальные игры, которые важны для определения итоговых мест.

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Динамо Зенит Уфа Спартак Ростов Локомотив Краснодар
Комментарии (24)
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Челнинец
1463829080
МИННИХАНОВ РЯДОМ С ГИНЕРОМ, ВСЕ ЯСНО ЦСКА ЧЕМПИОН, МИННИХАНОВ КАКОЙ ВЕСЕЛЫЙ ВИДАТЬ НЕХИЛУЮ СУММУ ПОЛУЧИЛ!
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BuenosArgentina
1463832233
Кто должен вылететь в пердив, а забыл Уфа или Спартак ?
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agul_BEDUK
1463833422
рубин сдал игру
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Strig
1463833786
чемпион нахаляву... с детсва не люблю халявщиков а цска - ещё раньше... везёт не всегда сильнейшему...
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Ден 781
1463834002
Рубин молодцы !!! Не повезло. Спартак СТЫДОБА !!!! Слили динамиков ((( ЦСКА с чемпионством
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Fancyfall
1463834813
цска с чемпионством! заслужили.
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Garrincha58
1463835641
с такой игрой только у нас становятся чемпионами за весь матч один момент и то из за грубой ошибки Ткачука. кони не заслужили чемпионства Ростов был лучше
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Nikitich
1463836998
Ура! Чемпион есть, а никакой радости нет! Странно.
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шеффилд таун
1463839566
Выиграли чемпионство ради очередного слива в лиге чемпионов!!!!
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Kulimen
1463839753
Чемпионы!! Чемпионы!! Мы чемпионы!!!!!
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