ЦСКА стал чемпионом России!

ЦСКА выигрывает чемпионат! «Динамо» и «Мордовия» отправляются в ФНЛ!!!

Спасение Акинфеева, которое может принести ЦСКА титул. Это немыслимо!

«Уфа» забивает третий гол в ворота «Спартака». «Динамо» нужно два мяча подопечных Аленичева, чтобы спастись от вылета.

Жемалетдинов оформляет дубль. «Мордовия» в ФНЛ!

Дважды успела пропустить и «Кубань». Команда в зоне стыковых матчей.

Второй гол пропускает «Динамо». Рассыпались москвичи. А забил Кокорин!

Артем Дзюба забивает в ворота «Динамо"! Москвичам тоже нужна победа. Похоже, и они напрямую вылетают в ФНЛ.

Похоже, первая вылетающая команда уже определилась. «Мордовия» пропустила второй мяч от «Локомотива» в игре, где ей нужна только победа.

Второй мяч в ворота «Терека» забивает «Ростов». Ерохин отличился! Но «Ростову» по-прежнему нужен гол «Рубина» в матче с ЦСКА.

Начались вторые таймы. Решающие 45 минут нынешнего сезона!

Перерыв во всех матчах. Пока расклад таков, что ЦСКА – чемпион, «Ростов» занимает вторую строчку, а «Динамо» и «Мордовия» вылетают в ФНЛ!

Павел Мамаев забил «Амкару». Интересненько.

А вот и гол «Ростова"! Это Кристиан Нобоа подсуетился при исполнении углового удара! Ва-а-а-у!

Плохо теперь и «Кубани». Спартак Гогниев вывел «Урал» вперед.

Жемалетдинов забивает «Мордовии». Большие проблемы у саранской команды.

Дзаго-о-о-оев! ЦСКА выходит вперед в матче с «Рубином"! При таком результате армейцы могут даже не смотреть за ходом параллельных встреч.

Это что-то невообразимое! К 13-й минуте уже три мяча забито в нашем любимом матче. Игбун реализует пенальти и в режиме онлайн снова спасает «Уфу» от вылета.

Мельгарехо сравнивает счет. Пока голы есть только в матче «Уфа» – «Спартак».

«Уфа» открыла счет в матче со «Спартаком». Этот гол опускает «Динамо» в зону прямого вылета!

Начинаются у нас матчи. Следим и не отрываемся!

Динамовцам придется тяжело в игре с «Зенитом». Однако состав гостей вызывает массу вопросов. Большие потери из-за перебора лидерами желтых карточек.

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Интересное построение выбрал Курбан Бердыев. Дмитрий Полоз вернулся в стартовый состав.

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Составы на матч «Рубин» – ЦСКА

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Больше всего нас сегодня интересуют три встречи. «Динамо» необходимо побеждать «Зенит», чтобы спастись от вылета в ФНЛ. ЦСКА нужно преодолеть барьер «Рубина», чтобы без стать чемпионом. «Ростову» же предстоит сложное испытание в Грозном. Однако не оставим без внимания и остальные игры, которые важны для определения итоговых мест.