Кавазашвили сравнил Карпина с красивой женщиной

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Ростова» над ЦСКА. Команда Валерия Карпина выиграла со счетом 2:1.

– Я думаю, что «Ростову» [в матче с ЦСКА] помогло то, что ряд игроков и главный тренер получили хорошие эмоции в матчах сборной России. Игроки почувствовали незаменимость и превосходство, тем более что там у них был свой родной тренер. Это хороший фактор и отличный стимул.

– Перестанет ли Карпин теперь задумываться об отставке?

– Он мальчик такой у нас – как красивая женщина: может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью. Это его право, и он может себе это позволить, потому что он незаменимый главный тренер национальной команды. Другие у нас на этот пост не рассматриваются.

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