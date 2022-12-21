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Игорь Черевченко
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:50
Григорян – игрокам «Матч ТВ»: «Нельзя же так очко раздвигать»
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
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18:28
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1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
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18:04
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Игорь Черевченко - новости
Тренер
Имя
Игорь
Фамилия
Черевченко
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 августа 1974
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11 марта
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
23 февраля
14:16
«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА
18 января
14:58
Фото
Черевченко возглавил клуб из Таджикистана
2
12 января
20:29
Черевченко отреагировал на информацию, что он отказался возглавить тульский «Арсенал»
18:51
Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал» вместо Кононова
1
11 января
20:29
Черевченко близок к возвращению в тульский «Арсенал». Он выводил команду в еврокубки
21 декабря 2022
12:20
Стало известно, какой клуб возглавит Черевченко
1
08:57
Черевченко: «Есть предложение из-за рубежа, но мой приоритет – РПЛ»
1
30 ноября 2022
08:42
«Рубин» рассматривает на пост тренера трех кандидатов
2
18 ноября 2022
23:24
Черевченко назвал двух лучших российских тренеров РПЛ
1
21:49
Черевченко объяснил, почему отказался от предложений из сборных
12:59
Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму»
3
08:59
Черевченко: «Локомотив» вел со мной диалог о назначении на пост главного тренера»
15 ноября 2022
21:14
У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого
6
2 ноября 2022
21:18
Черевченко назвал лучших игроков первого круга РПЛ
2
16:22
Кержаков и Черевченко – кандидаты на пост главного тренера «Сочи»
1
28 октября 2022
13:32
Черевченко объяснил, почему осенью отказался возвращаться к тренерской работе
1
26 октября 2022
21:28
«Даже не обсуждается». Черевченко не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу
1
10 октября 2022
08:08
«Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами
4
8 октября 2022
21:43
Черевченко: «Готов вернуться в «Локомотив»
7 октября 2022
21:33
Черевченко рассказал, когда планирует вернуться к работе
1 октября 2022
12:37
«Посчитал, что сейчас не время». Черевченко отказал клубу РПЛ
29 сентября 2022
18:58
Черевченко может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра
1
28 сентября 2022
22:20
Стали известны подробности визита Черевченко в военкомат
9 сентября 2022
22:21
Черевченко отказался возглавить «Факел»
3
6 сентября 2022
17:25
Черевченко – главный кандидат «Факела» на пост тренера («РБ Спорт»)
1
1 сентября 2022
17:25
Черевченко заявил о готовности вернуться в «Локомотив»
1
17 августа 2022
16:10
Стал известен третий претендент на пост главного тренера «Торпедо»
3
9 августа 2022
09:59
Стали известны три тренера, которые могут сменить Бородюка в «Торпедо»
7
8 августа 2022
22:37
Черевченко: «Я не вернусь в «Химки»
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