«Факел» назначил нового главного тренера

«Факел» спустя несколько часов после отставки Сергея Ташуева нашел замену. Команду возглавил Игорь Черевченко.

«Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычeву и Дмитрию Сорокину», – написали воронежцы.