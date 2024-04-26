«Факел» назначил нового главного тренера

«Факел» спустя несколько часов после отставки Сергея Ташуева нашел замену. Команду возглавил Игорь Черевченко.
«Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычeву и Дмитрию Сорокину», – написали воронежцы.
- В 2023-2024 годах Черевченко работал в «Истиклоле».
- Тренер привел клуб из Таджикистана к чемпионству.
- «Факел» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Факела»