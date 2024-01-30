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    • Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ

    Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Истиклола», экс-футболист сборной Таджикистана Игорь Черевченко назвал имена двух игроков команды, которые могли бы заиграть в РПЛ.

    – Кто из этого состава мог бы с ходу заиграть в российской Премьер-лиге?

    – Во-первых, вратарь. Рустам Ятимов уже давно у всех на слуху. Думаю, он бы без проблем влился в любую команду в России. Назову еще центрального полузащитника Алишера Джалилова.

    – Он же уже играл в России.

    – Да, в «Рубине», «Нефтехимике». Был у меня в «Балтике», оставил очень хорошее впечатление. Что касается остальных...

    Да в принципе каждый мог бы попробовать проявить себя в РПЛ. Считаю, эти ребята должны быть интересны российским клубам. Команда-то молодая, перспективных футболистов хватает.

    • Таджикистан дошел до 1/4 финала Кубка Азии-2024.
    • 2 февраля команда сыграет с Иорданией.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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