Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Истиклола», экс-футболист сборной Таджикистана Игорь Черевченко назвал имена двух игроков команды, которые могли бы заиграть в РПЛ.

– Кто из этого состава мог бы с ходу заиграть в российской Премьер-лиге?

– Во-первых, вратарь. Рустам Ятимов уже давно у всех на слуху. Думаю, он бы без проблем влился в любую команду в России. Назову еще центрального полузащитника Алишера Джалилова.

– Он же уже играл в России.

– Да, в «Рубине», «Нефтехимике». Был у меня в «Балтике», оставил очень хорошее впечатление. Что касается остальных...

Да в принципе каждый мог бы попробовать проявить себя в РПЛ. Считаю, эти ребята должны быть интересны российским клубам. Команда-то молодая, перспективных футболистов хватает.