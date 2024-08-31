Черевченко сделал вывод из лидерства «Локо» в РПЛ

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал лидерство команды в РПЛ.

«Почему никто не ожидал, что «Локомотив» будет лидировать в таблице? В команде хорошие молодые ребята. Имена в футбол не играют, это делают футболисты.

Незаменимых людей нет. Вот это и показал «Локомотив». Молодые ребята себя хорошо проявляют, тот же Батраков, например», – сказал Черевченко.

Завтра, 1 сентября, «Локо» в 7-м туре РПЛ примет «Краснодар».

Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

Впереди 2-недельная пауза на матчи сборных.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?