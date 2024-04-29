Черевченко оценил свой дебют в качестве тренера «Факела»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал комментарии после ничьей с «Сочи».

Команды сыграли 0:0 в 26-м туре РПЛ.

Для Черевченко это был первый матч во главе «Факела». Он 26 апреля сменил Сергея Ташуева.

Воронежцы занимают 12-е место в таблице лиги.

– Остались эмоции после такого матча?

– Конечно, остались. Когда положительный результат, эмоции только прибавляются.

– Премьера удалась?

– Можно сказать так, результат положительный.

– За счет чего удалось очко завоевать?

– За счет характер игроков, они выполняли то, что мы требовали. Молодцы. Считаю, что футболисты выполнили все, что от них требовали.