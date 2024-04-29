Черевченко оценил свой дебют в качестве тренера «Факела»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал комментарии после ничьей с «Сочи».
- Команды сыграли 0:0 в 26-м туре РПЛ.
- Для Черевченко это был первый матч во главе «Факела». Он 26 апреля сменил Сергея Ташуева.
- Воронежцы занимают 12-е место в таблице лиги.
– Остались эмоции после такого матча?
– Конечно, остались. Когда положительный результат, эмоции только прибавляются.
– Премьера удалась?
– Можно сказать так, результат положительный.
– За счет чего удалось очко завоевать?
– За счет характер игроков, они выполняли то, что мы требовали. Молодцы. Считаю, что футболисты выполнили все, что от них требовали.
Источник: «Матч ТВ»