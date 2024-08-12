Черевченко прокомментировал увольнение из «Факела»

Игорь Черевченко высказался о своем уходе с поста главного тренера «Факела».
«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества.
Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи.
Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – заявил Черевченко.
- В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.
- Черевченко возглавлял «Факел» с апреля.
- Под его руководством команда сохранила прописку в РПЛ, заняв итоговое 11-е место.
Источник: телеграм-канал «Факела»