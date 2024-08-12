Черевченко прокомментировал увольнение из «Факела»

Игорь Черевченко высказался о своем уходе с поста главного тренера «Факела».

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи.

Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – заявил Черевченко.