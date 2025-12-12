Статистика по турнирам
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Таджикистан. Высшая лига, 14 тур
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Таджикистан. Высшая лига, 10 тур
Таджикистан. Высшая лига, 13 тур
Таджикистан. Высшая лига, 12 тур
Таджикистан. Высшая лига, 9 тур
Таджикистан. Высшая лига, 8 тур
Таджикистан. Высшая лига, 7 тур
Таджикистан. Высшая лига, 11 тур
Таджикистан. Высшая лига, 6 тур
Таджикистан. Высшая лига, 5 тур
Таджикистан. Высшая лига, 4 тур
Таджикистан. Высшая лига, 3 тур
Таджикистан. Высшая лига, 2 тур
Таджикистан. Высшая лига, 1 тур