Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ.
- Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.
- Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
- «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.
– Премьера в Воронеже удалась, «Зенит» – хорошая команда, борется за первое место.
Боролись с контратаками «Зенита», все эти моменты обсуждали на тренировках.
– В чем причина того, что «Факелу» удалось добиться положительного результата?
– Потому что у нас – команда. Ребята бились до последней минуты.