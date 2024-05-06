Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.

– Премьера в Воронеже удалась, «Зенит» – хорошая команда, борется за первое место.

Боролись с контратаками «Зенита», все эти моменты обсуждали на тренировках.

– В чем причина того, что «Факелу» удалось добиться положительного результата?

– Потому что у нас – команда. Ребята бились до последней минуты.