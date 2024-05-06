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    • Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»

    Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»

    Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ.

    • Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.
    • Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
    • «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.

    – Премьера в Воронеже удалась, «Зенит» – хорошая команда, борется за первое место.

    Боролись с контратаками «Зенита», все эти моменты обсуждали на тренировках.

    – В чем причина того, что «Факелу» удалось добиться положительного результата?

    Потому что у нас – команда. Ребята бились до последней минуты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2024 20:51
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    Комментарии (8)
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    ЗаЖиМ
    1715018437
    Молодцы! И болел порадовали, особенно кто оставался на стадионе до последнего.
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    Вованчик83
    1715018886
    «Для чего нужен VAR? Чтобы облегчить жизнь судьям? Нужно задуматься. Игорь Черевченко.
    Ответить
    knikos
    1715019222
    ВАР у вас "дружным " был , подставили судью на поле , не показав ему самый важный ракурс - вид на момент сбоку , который видели миллионы зрителей !
    Ответить
    Вованчик83
    1715019342
    потому что у нас команда: ВАР и сухой.
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    ягуар1979
    1715019919
    ребята твои бились до последней минуты в месте с варом и судьей все атаку бежали
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    Artemka444
    1715020049
    Судьи ваша команда
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    paracetamol
    1715028021
    Как удалось, как удалость... Судью купили вместе с ВАР, чего непонятно-то? Ну и ФОНБЕТ вместе с ПариБет помогли, в складчину!
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