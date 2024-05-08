Квеквескири объяснил, за счет чего «Факел» спас ничью против «Зенита»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири оценил матч 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Воронежцы забили спасительный гол на 90+12 минуте.

– Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы.

– Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?

– Честно, не знаю. Кто-то скажет, что мы более заряжены на топ-клубы, но это глупость. Просто с прямыми конкурентами матчи получаются более скомканными, так как обеим командам нужен результат. Хотя «Зениту» сейчас тоже был нужен результат, но видите, как получилось. Мне лично вообще без разницы, с кем играть. «Зенит», «Спартак» или «Урал» – всe равно.