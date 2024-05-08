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    • Квеквескири объяснил, за счет чего «Факел» спас ничью против «Зенита»

    Квеквескири объяснил, за счет чего «Факел» спас ничью против «Зенита»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири оценил матч 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    • Воронежцы забили спасительный гол на 90+12 минуте.

    – Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы.

    – Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?

    – Честно, не знаю. Кто-то скажет, что мы более заряжены на топ-клубы, но это глупость. Просто с прямыми конкурентами матчи получаются более скомканными, так как обеим командам нужен результат. Хотя «Зениту» сейчас тоже был нужен результат, но видите, как получилось. Мне лично вообще без разницы, с кем играть. «Зенит», «Спартак» или «Урал» – всe равно.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в очко.
    • «Факел» – в зоне переходных встреч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2024 16:36
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715175680
    Факел спас своё очко только за счёт хряковского судейства, отменившего чистый гол и поставив левый пенальти. Гыгыгы
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    Алексей З
    1715180787
    Вот это Г "классно играет "? За счёт болел и поля они выползают. Там и отскок хз какой, вот Алип и не расчитал.
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    mamba9090909
    1715180941
    Забитый на 90+12 минуте. сомнительный пенальти, это они считают достижением?
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