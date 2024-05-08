Семак прокомментировал ошибку Алипа в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал несчастным случаем ошибку Нуралы Алипа в концовке матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Казахстанец сыграл рукой в своей штрафной и воронежский клуб реализовал пенальти на 90+12-й минуте, сравняв счет.

– Сергей Богданович, в каком состоянии находится Нуралы Алип после своей ошибки в Воронеже? Был ли у вас диалог после этого эпизода?

– Думаю, это был несчастный случай. Как он себя чувствует? Думаю, так же, как и любой другой игрок. Терять очки в конце матча, при том, что абсолютно не было никаких опасных моментов у наших ворот за 100 минут, не выиграть в этом матче – конечно, обидно.

Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно больше забивать. Моменты хорошие у нас были. Нужно реализовывать моменты. 1:0 – не тот счет, который позволяет расслабиться в конце матча или довести игру до победы. Любой рикошет, кикс, любая ошибка, как в данном случае, может привести к потере очков. А моментов во втором тайме у нас было предостаточно, чтобы увеличить счет. В данном контексте не хватило хладнокровия и качества, чтобы уверенно довести матч до победы.