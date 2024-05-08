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    Семак прокомментировал ошибку Алипа в матче с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал несчастным случаем ошибку Нуралы Алипа в концовке матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Казахстанец сыграл рукой в своей штрафной и воронежский клуб реализовал пенальти на 90+12-й минуте, сравняв счет.

    – Сергей Богданович, в каком состоянии находится Нуралы Алип после своей ошибки в Воронеже? Был ли у вас диалог после этого эпизода?

    – Думаю, это был несчастный случай. Как он себя чувствует? Думаю, так же, как и любой другой игрок. Терять очки в конце матча, при том, что абсолютно не было никаких опасных моментов у наших ворот за 100 минут, не выиграть в этом матче – конечно, обидно.

    Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно больше забивать. Моменты хорошие у нас были. Нужно реализовывать моменты. 1:0 – не тот счет, который позволяет расслабиться в конце матча или довести игру до победы. Любой рикошет, кикс, любая ошибка, как в данном случае, может привести к потере очков. А моментов во втором тайме у нас было предостаточно, чтобы увеличить счет. В данном контексте не хватило хладнокровия и качества, чтобы уверенно довести матч до победы.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    08.05.2024 16:35
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715175779
    Алип не уровень Зенита. Его место на скамейке. Гыгыгы
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    Artemka444
    1715186975
    Какая нахер ошибка, алее
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    rattyboy
    1715190829
    Гастарбайтера на родину
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715269683
    А еще недавно говорили, что азият в Челси скоро уедет))).
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