Белоус – о наказании «Факела» за кричалку про «Зенит»: «Может, кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные»

Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», высказался о решении КДК по итогам матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

Воронежский клуб был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками кричалки: «Зенит» – позор российского футбола».

«Считаю, что «Факел» оштрафовали несправедливо. Болельщики вправе выражать свои эмоции и проявлять отношение к любому клубу. Конечно, это неприятно слушать акционерам клуба и болельщикам «Зенита», которых много и в РФС. Считаю, если нет нецензурной лексики в кричалках, то это допустимо.

Болельщики выражают мнение и других городов. Богатых не любят, отношение к ним предвзятое. К этому нужно относиться спокойно и терпимо. Нужно вообще радоваться посещаемости в Воронеже.

Не знаю, насколько эта кричалка задела КДК, но вы же знаете, какой клуб много лет возглавляли руководители РФС. Сложно говорить, было ли давление, но может кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные», – сказал Белоус.