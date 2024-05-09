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    • Белоус – о наказании «Факела» за кричалку про «Зенит»: «Может, кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные»

    Белоус – о наказании «Факела» за кричалку про «Зенит»: «Может, кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные»

    Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», высказался о решении КДК по итогам матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

    Воронежский клуб был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками кричалки: «Зенит» – позор российского футбола».

    «Считаю, что «Факел» оштрафовали несправедливо. Болельщики вправе выражать свои эмоции и проявлять отношение к любому клубу. Конечно, это неприятно слушать акционерам клуба и болельщикам «Зенита», которых много и в РФС. Считаю, если нет нецензурной лексики в кричалках, то это допустимо.

    Болельщики выражают мнение и других городов. Богатых не любят, отношение к ним предвзятое. К этому нужно относиться спокойно и терпимо. Нужно вообще радоваться посещаемости в Воронеже.

    Не знаю, насколько эта кричалка задела КДК, но вы же знаете, какой клуб много лет возглавляли руководители РФС. Сложно говорить, было ли давление, но может кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные», – сказал Белоус.

    • «Факел» осудил негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей.
    • «Зенит» пригласил фанатов воронежцев посетить Лахта-центр в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Legalbet

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    09.05.2024 10:58
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    Комментарии (55)
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    Алексей З
    1715244476
    За слово м..и..р.. в тюрьму , за "позор" штраф, это что за страну построили ? С небес деды смотрят и ох.евают, за что жизнь отдавали.
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    СпорЦмен
    1715244519
    Когда я выражаю своё мнение на бомбардиры меня банят. Вот на Факел ходит больше народа, чем на срамтак. Кто вообще смотрит эту муру?
    Ответить
    Красногвардейчик
    1715244838
    Кричать можно всё что угодно и про кого угодно в нашей лиге....даже матом.....но не на священный политпроект Зенит!!!! Митрофанов и Дюков очень обидчивые
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    Axe111
    1715253785
    По зо ри ще
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    Krics
    1715254919
    "Зенит- позор российского футбола"
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    Айболид
    1715260886
    Вот где позор то : Фанаты «Спартака» и «Факела» дважды подрались в воронежском баре Deep fat fryer в центре Воронежа на улице Никитинской в субботу, 27 августа. Потасовки произошли во время просмотра матча. Об этом журналисту «Вести Воронеж» сообщили очевидцы. По их словам, в баре выпивали около восьми болельщиков красно-белых: они были очень агрессивными. – Один бил дерево с ноги, второй разбил два стакана из бара, третий упал на мусорку и уронил её. Спустя некоторое время произошла вторая драка – толпа избила человека. Полицейские решили вопрос, – рассказали очевидцы.
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    Айболид
    1715260949
    Дюжина крючкохвостых сектантов визжат громче стадиёна в Воронеже .
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1715326890
    Штрафовать не надо, конечно. А вот несколько матчей без зрителей - было бы вполне справедливо.
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    МАН. Ю
    1715331090
    Белоус, красавец, всё по полкам раскидал! Бзенит, позор не российского футбола, а всего мирового!!!!! Суки, скоро уроды ваше время кончиться!!!!!!
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