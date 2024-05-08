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    Семак высказался о судействе игры с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о работе арбитров в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

    – В последнем матче было два спорных момента. Какой вас больше удивил: когда отменили гол Клаудиньо из-за офсайда Вендела вдалеке от ворот или когда назначили пенальти на руке Алипа?

    – Что касается решений, я думаю, судьям виднее со стороны. Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… в одном эпизоде это не пенальти, в другом – пенальти. Вообще трактовка одиннадцатиметровых и понятие достаточности или недостаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят.

    А по первому моменту я уже говорил: есть линии, которые я вижу, и мне сложно сказать, каким образом и как они чертятся. Я не говорю об этом моменте, а вообще говорю в совокупности обо всех эпизодах, когда проводятся линии. Но я не знаком с этой программой, не могу сказать, насколько погрешность велика или не велика. Мне сложно сказать.

    • Встречу обслуживала бригада во главе с Алексеем Сухим.
    • После этого матча безвыигрышная серия «Зенита» достигла 4 встреч подряд.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    08.05.2024 16:22
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1715174910
    ...осторожный, Сержиньо)...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715175343
    Рука Алипа это явно не рука Бога для Петербурга
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715175914
    Топят Зенит в открытую, продвигая москвичей на золото. Но Зенит один кер возьмёт и выиграет чемпионство. Зенит чемпион и не хрюкать. Гыгыгы
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    Алексей З
    1715181383
    Дипломат. Всё Серёга видит и понимает. За появление Алипа " прелетает" со всех сторон, приходится маневрировать.
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    Каратель
    1715182012
    Ну и сырожа "а я шо? Я не шо..это они всё..я просто получаю зарплату"
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    Desma
    1715183809
    Семак очередную х...ю сморозил. Вижу то, не вижу сё..............
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    anatolich72
    1715183949
    В Питере ныть!!!
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