Семак высказался о судействе игры с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о работе арбитров в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

– В последнем матче было два спорных момента. Какой вас больше удивил: когда отменили гол Клаудиньо из-за офсайда Вендела вдалеке от ворот или когда назначили пенальти на руке Алипа?

– Что касается решений, я думаю, судьям виднее со стороны. Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… в одном эпизоде это не пенальти, в другом – пенальти. Вообще трактовка одиннадцатиметровых и понятие достаточности или недостаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят.

А по первому моменту я уже говорил: есть линии, которые я вижу, и мне сложно сказать, каким образом и как они чертятся. Я не говорю об этом моменте, а вообще говорю в совокупности обо всех эпизодах, когда проводятся линии. Но я не знаком с этой программой, не могу сказать, насколько погрешность велика или не велика. Мне сложно сказать.