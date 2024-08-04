Черевченко высказался о первой ничьей «Факела» в сезоне

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко выразил удовлетворение результатом домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

– Сыграли на ноль – это позитивный момент. Были хорошие атаки, к сожалению, не завершили. Мастерства не хватает или что… Забили же, но не засчитали. Не знаю, как не засчитали, если мяч был в воздухе. Зоркий глаз какой‑то увидел.

– Был хороший стоп‑кадр.

– Был, да? Значит, правильно все.

– В первом тайме показалось, что «Факел» выбрал строго оборонительную тактику. Какая была задача?

– 90 минут нельзя сидеть на одной половине. Разные задачи были и в обороне, и в атаке.

– Во втором тайме больше получалось контролировать мяч, что изменилось?

– Изменился контроль мяча. Перестали высоко встречать команду соперников.

– Многих удивил выход Аппаева. Значит ли это, что «Факелу» сегодня нужна была только победа?

– Победа всем нужна. Конечно, если выпускаем второго нападающего, значит хотели взять три очка дома.

– Чем довольны больше – игрой или результатом?

– Результатом точно доволен, при любой игре – хорошей и плохой – есть позитивные моменты и негативные.

«Факел» набрал первое очко в сезоне-2024/25. Команда занимает 14-е место в РПЛ.

Гол «Факела» в ворота «Краснодара», забитый на 75-й минуте, отменен после проверки ВАР.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?