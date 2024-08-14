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Орлов прокомментировал отставку Черевченко из «Факела»

14 августа 2024, 10:21

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке главного тренера «Факела» Игоря Черевченко. Воронежский клуб назначил на его место Дмитрия Пятибратова.

– Рано было отправлять Черевченко в отставку, сколько он работает? Совсем мало. Черевченко – опытный тренер, поработал в разных клубах, мы видели, как он игру ставит, что он умеет это делать. Но кого, каких футболистов руководство «Факела» приобрело?

– Никаких.

– Так, а чего вы хотите? Черевченко что, будет играть за них, что ли? Так дайте ему игроков, двоих-троих хотя бы, найдите где-то. Нет средств? Ребята, но это профессиональный футбол, если денег нет, так уйдите из профессионального футбола. Давайте смотреть реально на вещи – люди болеют, они хотят. Дайте что-то команде.

  • Черевченко возглавлял «Факел» с апреля.
  • Команда идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Черевченко Игорь Орлов Геннадий
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