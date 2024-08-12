Семин осудил «Факел» за отставку тренера

Юрий Семин раскритиковал руководство «Факела».

В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.

Сегодня клуб объявил об увольнении главного тренера Игоря Черевченко.

«У них нужно спросить, почему они перед этим поменяли Сергея Ташуева, почему они так меняют. В воронежском «Факеле» нужно убирать не тренера, а спортивного директора, генерального директора, начать жить по-новому.

Ни один, ни второй тренеры ни при чем, нужно убрать этих людей, тогда будет правильно. Ведь они же брали Черевченко, убрали Ташуева тоже они, то есть тоже должны брать ответственность за это.

Для меня это стало совсем неожиданно, так ведь нельзя менять, сами уйдите. Вы не справились, не угадали с тренером, не укомплектовали команду.

Самое простое – убрать тренера, а самим остаться у руля. Но эта проблема не только у «Факела», а у многих клубов», – сказал Семин.