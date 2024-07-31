Тренер «Факела» рассказал о проблемах при игре на стандартах против «Зенита»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко считает, что его подопечные недостаточно квалифицированно играла при стандартах у своих ворот в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:3).
«Поговорю с человеком, который занимается стандартами в «Факеле». В этом матче каждый штрафной нес такую же опасность, как пенальти, в итоге пропустили два таких гола», – сказал Черевченко.
- Голы в прошедшей встрече у «Зенита» забили Александр Ерохин и Вильсон Изидор. Также автоголом отметился Василий Черов.
- «Факел» пока проиграл все 3 матча в новом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»