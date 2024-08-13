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Мостовой – о новом тренере «Факела»: «А кто это?»

13 августа 2024, 21:51
11

Александр Мостовой высказался о смене главного тренера в «Факеле».

  • В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.
  • «Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • В понедельник клуб объявил об отставке Игоря Черевченко, а сегодня назначил Дмитрия Пятибратова.

– Получится ли у Пятибратова в «Факеле»?

– А кто это?

– Он уже работал в «Факеле». А в прошлом сезоне пришeл на место Семшова в «Чайку» и вывел команду в Первую лигу, где идeт на четвeртом месте.

– Тогда, мне кажется, что Черевченко из «Факела» убрали зря.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Черевченко Игорь Пятибратов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Pourquoi pas
1723577395
Ето человек, который вас, звездунов, заставляет не-пойми-чё делать!!!
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Alejandrrro
1723577652
Да, тебя даже в Факел не зовут...
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BRO_football
1723579915
Факел потух! Пятибратов, давай зажигай!
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xaratkanwal
1723581638
Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.
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paracetamol
1723585594
А кто это? А такой же отстой, как и все остальные!
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rammax fcsm
1723588399
почему этого тупого ублюдка постоянно спрашивают что-то про футбол?? ему ещё и деньги за это платят??? сколько можно эти ежедневные высеры от этого утопленника тут читать??? или он приплачивает, чтоб его пиарили??? никому не нужное чмо, которое постоянно тявкает, считая, что имеет вес в футболе, а сам просто клоун, над которым все тупо ржут...
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Владимир-Смирнов-vkontakt
1723593221
Он тренер, Саша, в отличие от тебя...
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SLADE2019
1723613500
Насколько я помню, Пятибратова не совсем понятно за что убрали в прошлый раз. Видимо он новому назначению весьма рад. Я тоже считаю, что шило на мыло поменяли. Другое дело, что клуб с традициями, в союзные времена в вышке был. Будем наблюдать.
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Vratarь
1723626498
Александр, есть такая профессия - тренер.
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