Мостовой – о новом тренере «Факела»: «А кто это?»

Александр Мостовой высказался о смене главного тренера в «Факеле».
- В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.
- «Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
- В понедельник клуб объявил об отставке Игоря Черевченко, а сегодня назначил Дмитрия Пятибратова.
– Получится ли у Пятибратова в «Факеле»?
– А кто это?
– Он уже работал в «Факеле». А в прошлом сезоне пришeл на место Семшова в «Чайку» и вывел команду в Первую лигу, где идeт на четвeртом месте.
– Тогда, мне кажется, что Черевченко из «Факела» убрали зря.
Источник: «Чемпионат»