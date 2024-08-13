Мостовой – о новом тренере «Факела»: «А кто это?»

Александр Мостовой высказался о смене главного тренера в «Факеле».

В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.

«Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

В понедельник клуб объявил об отставке Игоря Черевченко, а сегодня назначил Дмитрия Пятибратова.

– Получится ли у Пятибратова в «Факеле»?

– А кто это?

– Он уже работал в «Факеле». А в прошлом сезоне пришeл на место Семшова в «Чайку» и вывел команду в Первую лигу, где идeт на четвeртом месте.

– Тогда, мне кажется, что Черевченко из «Факела» убрали зря.